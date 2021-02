- Ovaj niski broj novozara\u017eenih smo tako\u0111er zabilje\u017eili davnih dana, 28. rujna.Ovih 94 novozara\u017eenih su pozitivan predznak. No, virus i dalje tjera na opasnost. Potreban je oprez. Ovo pokazuje kako mjere nisu bez smisla i imaju svoje utemeljenje -\u00a0rekao je naglasiv\u0161i kako treba sagledati situaciju s novim sojevima, ali i da dalje imamo te\u0161ke klini\u010dke slike pacijenata.

- Mi svaki dan u Sto\u017eeru sagledavamo situaciju da bismo mogli predvidjeti situaciju i da bi bili spremni na sve scenarije - rekao je.

Epidemiolog i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak\u00a0istaknuo je kako nam 14-dnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika iznosi 180,8, po \u010demu smo na sedmom mjestu u EU. Najvi\u0161a incidencija je u Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji, gdje iznosi 330,4 a najni\u017ea u Istarskoj, gdje iznosi 55,1.\u00a0Po stopi smrtnosti smo na 20. mjestu me\u0111u zemljama Europske unije.

\u0160to se ti\u010de cijepljenja, istaknuo je kako je do danas prijavljeno 430 sumnji na Pfizerovo cjepivo, od \u010dega je bilo 26 alergijskih reakcija, pri \u010demu su dvije bile te\u017ee. Na Modernino cjepivo prijavljeno je pak 13 sumnji na nuspojave.\u00a0

Istaknuo je jo\u0161\u00a0kako sutra imaju videokonferenciju s AstraZenecom gdje \u0107e definirati sve podatke o tome koliko njihovog cjepiva trebamo dobiti.

- U velja\u010di bismo od njih trebali dobiti u tri tran\u0161e 156 tisu\u0107a doza cjepiva prema onom \u0161to su nam rekli prije nekoliko dana. Jo\u0161 ne znamo kad \u0107e nam Moderna dostaviti sljede\u0107u tran\u0161u, nadamo se\u00a0da \u0107e nam ovaj tjedan poslati zaostatke, a \u0161to se ti\u010de Pfizera imamo podatke do kraja velja\u010de\u00a0 broju kutija koje \u0107e nam dostaviti svaki ponedjeljak, za o\u017eujak jo\u0161 nemamo informacija - rekao je.

\u0160to se ti\u010de cijepljenja starijih od 65 AstraZenecinim cjepivom, dodao je da je\u00a0Europska agencija za lijekove registrirala to cjepivo\u00a0za sve dobne skupine iznad 18 godina.

\u00a0- Istina je da postoje u izvje\u0161taju koji je AstraZeneca dala neke dvojbe oko u\u010dinkovitosti, ali prema izvje\u0161taju Europske agencije za lijekove ono je u\u010dinkovito i za starije. Mi \u0107emo neka pitanja sutra re\u0107i AstraZeneci, ali to ne\u0107e promijeniti odluku Europske agencije za lijekove - rekao je.

Zadovoljni ste \u0161to je pobuna ugostitelja ugu\u0161ena i prije nego se stigla rasplamsati u strahu od kazni? Imate li posve jasne kriterije kojima bi se do\u0161lo do odluke o popu\u0161tanju i barem prodaje kave za van?\u00a0

- Ono zbog \u010dega mi jesmo oprezno zadovoljni je povoljnija epidemiolo\u0161ka slika nego \u0161to je bila prije nekoliko tjedana. Kombinacijom niza faktora i discipline na\u0161ih sugra\u0111ana i mjera koje su se uvodile, mi svi skupa stvaramo bolju epidemiolo\u0161ku situaciju. Hrvatska u ovom trenutku stoji me\u0111u zemljama EU s ponajboljim brojkama, a istovremeno imamo mjere koje su manje stroge od svih ostalih \u010dlanica. To je \u010dinjenica koja se nedovoljno jasno \u010duje - rekao je ministar i na\u010delnik Sto\u017eera\u00a0Davor Bo\u017einovi\u0107 naglasiv\u0161i\u00a0da\u00a0epidemija traje i dalje.\u00a0

- I\u00a0mi ne mo\u017eemo odustati od svih mjera. Sve \u0161to se radi je na temelju na\u010dela koje je\u00a0Vlada postavila na po\u010detku svega, a to je zdravlje gra\u0111ana, razmjernost i\u00a0postupnost mjera. Mi ne \u017eelimo i ne\u0107emo od toga odustati - rekao je istaknuv\u0161i da im je potpuno jasno da je svima koji ne mogu raditi u ovim vremenima te\u0161ko.

- Ali ovo nije nikakav izum ni\u00a0samovolja hrvatskog Sto\u017eera. Barovi i teretane su zatvorene diljem svijeta - naglasio je.

Zatvaranje barova i teretana\u00a0nema nikakav drugi motiv nego usporavanje \u0161irenja infekcije, ka\u017ee Bo\u017einovi\u0107 koji smatra da \u0107e svatko dobronamjeran to razumjeti.\u00a0

- Ako se nastave ovi trendovi, razmi\u0161ljat \u0107emo o korekcijama do 15. velja\u010de. Svi se tome\u00a0nadamo i da iz ovog iza\u0111emo prije,\u00a0ali\u00a0epidemija traje.\u00a0O tome \u0107emo mo\u0107i re\u0107i preciznije kada bude istekao rok ove odluke - rekao je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

Hrvatska nikad nije potpuno preslikavala ni\u010diji model, naglasio je dodav\u0161i kako su uvijek zagovarali lokalnu procjenu.

- Naravno da vodimo ra\u010duna o epidemiolo\u0161kim mjerama i to da su ugostiteljski objekti mjesta gdje ljudi dolaze da bi se zadr\u017eali.\u00a0Mi i dalje smatramo da je to visoko rizi\u010dan potez, ali i to \u0107e jednom do\u0107i - dodaje.\u00a0

Preduvjeti za turisti\u010dku sezonu

- \u00a0Ako nam pokazatelji budu na ovom tragu, ako se brojevi budu i dalje spu\u0161tali te ako i ostali faktori budu takvi da se mogu raditi dodatne korekcije, sigurno ne\u0107emo biti neskloni reagirati na taj na\u010din, jer upravo ta na\u0161a sklonost da se postigne jedan balans, s naglaskom na za\u0161titi zdravlja, dovela nas je do pozicije da Hrvatska ima najmanje stroge mjere u Europi - ponovio je\u00a0Bo\u017einovi\u0107.

Kazao je i kako sada poku\u0161avaju stvoriti i preduvjete za uspje\u0161nu turisti\u010dku sezonu.

- Za to \u0107e od krucijalne va\u017enosti biti da se dr\u017eava mo\u017ee vani predstaviti kako sigurna destinacija za strane turiste. Znamo \u0161to se doga\u0111alo pro\u0161le godine i znamo da \u0107e konkurencija ove godine biti jo\u0161 \u017ee\u0161\u0107a. I zato sam siguran da nikome, pogotovo u tom sektoru, nije u interesu\u00a0da napravimo ne\u0161to \u010dime bismo umanjili svoje izglede da krenemo u predsezonu i sezonu kao sigurna zemlja\u00a0- istaknuo je.

Imate li podatak koliko je bilo postupanja policije zbog otvorenih teretana i ho\u0107e li svima koji otvore svoja vrata unato\u010d zabrani dolaziti i interventna policija kao \u0161to je to slu\u010daj jutros?\u00a0

- Nemam te podatke, znam za jedan slu\u010daj i znam da \u0107e policija i inspekcija civilne za\u0161tite i dr\u017eavnog inspektorata provoditi zakon. Siguran sam da i ovo \u0161to su do sada radili, da su postupali\u00a0sukladno zakonu. Kad bi svatko za sebe odlu\u010divao kada \u0107e otvarati u epidemiji svoj objekt i koje \u0107e epidemiolo\u0161ke mjere odrediti, onda ne bi bilo potrebe za epidemiolozima, infektolozima,\u00a0virusolozima\u00a0i ostalima - kazao je Bo\u017einovi\u0107 i dodao:\u00a0

- Nikome ova situacija ne pada lako, ali mislim da ljudi pokazuju racionalnost i odolijevaju poku\u0161ajima da se stvori dojam da epidemije nema. Hrvatska ima najmanje stroge mjere u EU-u, ako zadr\u017eimo trend pada, mo\u017eemo razgovarati o ubla\u017eavanju mjera.

\u0160to se ti\u010de teretane koja je otvorena jutros u Zagrebu, Bo\u017einovi\u0107 je istaknuo kako je u tijeku\u00a0kriminalisti\u010dko ispitivanje.

- Ja ne bih \u017eelio \u0161pekulirati o tome koja je kazna, ho\u0107e li je biti, no \u010dinjenica je da postoji odre\u0111eni\u00a0zakonski okvir jer postoje situacije u kojima se mora pribje\u0107i sankcioniranju pona\u0161anja koja su rizi\u010dna za \u0161irenje zaraze - rekao je.

Kako je mogu\u0107e da su pojedine toplice i ovaj vikend dupkom pune, kao da epidemija ne postoji, dok se teretanama ne dopu\u0161ta rad prema izra\u0111enom epidemiolo\u0161kom okviru ili ugostiteljima barem na terasama ili da prodaju kavu za van?\u00a0

Epidemiolo\u0161ki gledano, istaknuo je Capak, radi se o jako razli\u010ditim tipovima objekata po riziku prijenosa infekcije.

- Ako uzmete u obzir prisustvo klora u vodi i vlagu u zraku, koja djeluje za\u0161titno za prijenos korona virusa, ti objekti po epidemiologiji nisu usporedivi. Dakako da mi nismo sretni kad vidimo\u00a0slike gu\u017eve i sad nakon \u0161to smo vidjeli te slike trebali bi uputiti inspekcijske slu\u017ebe da upozore vlasnike da se dr\u017ee mjera koje su propisane\u00a0na bazenima te da bi mogli poslati inspekcijske slu\u017ebe - rekao je.\u00a0

Bo\u017einovi\u0107 je podsjetio kako je ve\u0107 i prije bilo snimki iz pojedinih toplica pa da su i tad poslali inspekciju, koja je detektirala problem u ugostiteljskom objektu i zabranila mu rad.

Demantirao je tvrdnje da se ugostiteljski objekti ne\u0107e otvoriti do 1. svibnja.\u00a0

- Vidjeli smo slike i inspekcije Civilne za\u0161tite obilaze teren, mi smo i onda poslali inspekcije da obi\u0111u sve te objekte. S druge strane, treba biti i malo oprezan oko svega \u0161to se plasira u javnost, objavljivalo se i da su neek udruge \u010dule da postoji akcijski plan Sto\u017eera po kojem ih se ne\u0107e otvarati, pa smo mi demantirali da to ne postoji, sad \u010dujem da je Sto\u017eer donio odluku da kafi\u0107e i teretane ne\u0107emo otvoriti do 1. svibnja i to \u017eelim odmah jasno demantirati\u00a0 - poru\u010dio je dodav\u0161i kako sve \u0161to dogovore i\u00a0jasno je iskomuniciraju s javno\u0161\u0107u.\u00a0

- Ne treba stvarati teorije i dojam da se ne\u0161to unaprijed dogovara, to je neto\u010dno. Dao Bog da nam brojevi nastave padati i to nam stvara atmosferu da mi ne mo\u017eemo re\u0107i 10 dana unaprijed kako \u0107e \u0161to izgledati jer to ne znamo. Irska je u dva tjedna od najbolje postala najgora po epidemiolo\u0161koj situaciji i jo\u0161 uvijek je najgora\u00a0- rekao je.

Posjete u Domovima za starije

Na pitanje \u0161to je s posjetima Domovima za starije obzirom da je po\u010delo cijepljenje,\u00a0Bo\u017einovi\u0107 je kazao kako lokalni sto\u017eeri imaju pravo donositi stro\u017ee mjere od onih dr\u017eavnih, a najve\u0107i dio tih mjera ti\u010de se domova za starije.

-\u00a0Onaj Dom koji zavr\u0161i cijepljenje korisnika - naravno da treba sa\u010dekati sve to, nakon obje doze nekih tjedan do deset dana - siguran sam da \u0107e \u017eupanijski sto\u017eeri tra\u017eiti i popu\u0161tanje mjera za domove - rekao je.

Novi sojevi

Ravnateljica Klinike Fran Mihaljevi\u0107, Alemka Markoti\u0107,\u00a0kazala je\u00a0kako u Hrvatskoj jo\u0161 nema dokaza mutiranih virusa. Istaknula je i\u00a0da ima vi\u0161e mutacija od onih o kojima se pri\u010da, ali da treba vidjeti koliko su vi\u0161e zarazni te koliko su ljudi koji su ve\u0107 preboljeli virus otporni na te nove sojeve.

Dodala je kako\u00a0nije jo\u0161 dokazana povezanost klini\u010dke slike i novih sojeva virusa.

- Bilo je nekih izjava politi\u010dara, ali one nisu to\u010dne. \u0160to se ti\u010de same varijante iz UK, ona se pojavila u rujnu, za sada u relevantnoj literaturi nema podataka da je bilo povezano sa te\u017einom klini\u010dke slike, ali samim time da se virus br\u017ee \u0161irio, dolazilo je do ve\u0107eg broja hospitaliziranih i ve\u0107e smrtnosti - rekla je dodav\u0161i kako se primje\u0107uje da u ovom jesenskom i zimskom razdoblju onih koji su imali te\u017ee upale plu\u0107a.\u00a0

- Oba plu\u0107na krila su bila zahva\u0107ena, dosta duge su hospitalizacije i dugi oporavak, a nemali broj ljudi je imalo komplikacije u smislu plu\u0107ne embolije, tromboze - rekla je.

'Multisistemski sindrom je primije\u0107en na vrijeme i tretiran na pravi na\u010din'

\u0160to se ti\u010de broja\u00a0oboljelih od multisistemskog sindroma u Hrvatskoj, Markoti\u0107 je istaknula da nema u ovom trenutku to\u010dne podatke, ali i navela kako je u najve\u0107em broju slu\u010dajeva taj sindrom primije\u0107en na vrijeme te tretiran na pravi na\u010din.

- To su uglavnom bila mla\u0111a djeca, bilo je ih je mislim 20-ak, od toga jedna smrt, svi ostali su bili prepoznati na vrijeme i zavr\u0161ili s pozitivnim ishodom - rekla je.

Na pitanje koliko je ljudi umrlo od korone, a da su prije bili odli\u010dnog zdravlja, Capak je kazao kako to\u010dne podatke u ovom trenu nema, ali da je ve\u0107ina ljudi koji su preminuli od korone imali\u00a0niz komorbiditeta.

Upitan ho\u0107e li\u00a0za sve oni koji umru 28 dana od cijepljenja smatrati da su umrli upravo zbog toga, Capak je istaknuo da ne\u0107e.\u00a0

- Za svaku smrt koja nastupi nakon cijepljenja ve\u0107 postoji interdisciplinarno povjerenstvo koje to razmatra, ali ako se radi o nekim specifi\u010dnim uzrocima smrti onda se osniva poseban lije\u010dni\u010dki konzilij koji ocjenjuje da li to mo\u017ee biti posljedica cijepljenja - rekao je.\u00a0

U\u010denici se polako vra\u0107aju u \u0161kolske klupe

Danas se u klupe vra\u0107aju gotovo svi osnovno\u0161kolci i u\u010denici zavr\u0161nih razreda srednje \u0161kole. Ostali srednjo\u0161kolci nastavu \u0107e pratiti online, uz neke iznimke poput Istarske \u017eupanije u kojoj \u0107e u\u010denici vi\u0161ih razreda osnovnih \u0161kola nastavu i dalje pratiti online, kao i u\u010denici \u0161kola u Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj i Zagreba\u010dkoj \u017eupaniji koje su o\u0161te\u0107ene u potresu.

Dio \u0161kola u Primorsko-goranskoj te Osje\u010dko-baranjskoj \u017eupaniji nastavu \u0107e provoditi po B modelu (dio u \u0161koli, a dio online), a sli\u010dno \u0107e biti i u Me\u0111imurskoj \u017eupaniji, gdje \u0107e se za srednjo\u0161kolce primjenjivati mje\u0161oviti model tako da zavr\u0161ni razredi nastavu i dalje prate u\u017eivo, a u\u010denici ostalih razreda srednjih \u0161kola naizmjence u \u0161koli i online.

Uz to, u popu\u0161tanje mjera koje kre\u0107e od danas uklju\u010deno je i omogu\u0107avanje treninga na otvorenom. Ostale mjere i dalje ostaju na snazi.