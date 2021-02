U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 730 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 2926. Među njima je 1222 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata. Preminulo je 17 ljudi.

Epidemiolog i ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak izjavio je kako ovaj tjedan imamo 15 posto manje novooboljelih nego u prošlom tjednu.

- Najviša incidencija je u Sisačko moslavačkoj, a najniža u Istarskoj. Sedmi smo u EU po stopi incidencije - rekao je Capak.

UŽIVO: Presica Stožera

- Zaprimili smo 535 prijava nuspojava na Pfizerovo cjepivo. Imali smo 26 ozbiljnih reakcija na cjepivo, ostale reakcije su blage - dodaje.

Profesorica Alemka Markotić osvrnula se na posljedice zaraze tzv. drugog Covida.

- Oni su puno dulje hospitalizirani i imaju jače simptome - rekla je Markotić.

Ti bolesnici mogu dodatno biti izloženi dodatnim infekcijama što opterećuje zdravstveni sustav, objašnjava profesorica.

- Vidimo da su to teške obostrane upale pluća. Nema dosta objašnjenja za to. Neki završavaju s trombozom ili plućnom embolijom. Najčešći problemi su s disanjem, psihički problemi i nesanica. Za to će trebati dugoročno praćanje i zdravstvenu skrb - dodaje.

Ministar zdravstva Vili Beroš naglasio je da je zdravlje iznad svih naših potreba i da ukoliko toga nema, sve ostalo pada u vodu.

- Promišljeno, bez pretjeranog žurenja. To je do sada bila konstanta i nastavit ćemo je provoditi - dodaje Beroš.

Jedino kolektivnom odgovornošću možemo pobijediti korona virus, apelira Beroš.

Ministar i načelnik Stožera Davor Božinović komentirao je prosvjed poduzetnika podsjetivši kako je svojedobno bio pritisak javnosti da se objekti zatvore.

- To je bilo prije dva mjeseca. Od tada zbog provedbe mjera su nam brojevi počeli padati i oni već šest tjedana padaju, ali nisu došli na razinu koja je nezanemariva - kazao je.

- Ono što je kazao i ministar Beroš, vidite da smo u svakom trenutnu pokušavali održavati balans u smislu očuvanja ekonomskih aktivnosti, ali i onih drugih. Sjećate se prije par mjeseci da smo bili u situaciji u kojoj smo razgovarali s predstavnicima ugostitelja da bi oni ostali otvoreni. Vidjeli smo, nažalost, iako smo znali i tada da nije lako provoditi epidemiološke mjere u ugostiteljskim objektima. Da su se provodile kako treba, ne bi došli u ovakvu situaciju - rekao je Božinović.

- Ono što nam naše iskustvo pokazuje, je da se stvari mogu vrlo brzo promijeniti. Mi smo sada donijeli odluke o popuštanju. Nama djeca idu u školu, dok u Sloveniji prosvjeduju zbog toga što ne idu - objašnjava.

- Kod nas je registrirano 215.00 poduzetnika, a zatvorenih je 18.000 što znači da je najvećio dio poduzetništva otvoreno. Činimo sve kako bi otvorili sve više toga uz minimalan rizik. Rekli smo da ćemo do 15.veljače o svemu tome promišljati. Hrvatska ima najliberalnije mjere, a zbog toga trpimo kritike koje nisu opravdane. Potpuno nam je jasno da su u teškoj situaciji oni kojima su objekti zatvoreni - kazao je Božinović.

Dok smo mi bili otvoreni, veliki dio Europe je bio zatvoren, objašnjava ministar i dodaje:

- Od početka smo rekli da neće biti lockdowna i policijskog sata. Mislim da sve što smo radili do sada, koliko god to netko želio pokazat ovako ili onako, tu nema mjesta nikakvog represiji. Mi ćemo nastaviti raditi na ovakav način imajući prije svega u vidu naše sugrađane koji se izlože virusu i završe u bolnici te imaju teške kliniče slike.

Podsjetimo, Božinović je u ponedjeljak na presici da će, ukoliko se nastave ovakvi epidemiološki trendovi, razmisliti o korekcijama mjera do 15. veljače.

- Mi ne možemo odustati od svih mjera. Sve što se radi je na temelju načela koje je Vlada postavila na početku svega, a to je zdravlje građana, razmjernost i postupnost mjera. Mi ne želimo i nećemo od toga odustati - rekao je istaknuvši da im je potpuno jasno da je svima koji ne mogu raditi u ovim vremenima teško.