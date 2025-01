Plenković: Svi smo za mir, ali s Europskom unijom i osnaženom Ukrajinom za stolom

Na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU), kojima se definiraju zakonske pretpostavke za povećanje materijalnih prava odnosno unaprjeđenje prava svih skupina korisnika iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Među inim, udvostručila bi se visina jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete sa sadašnjih 309,01 na 618,02 eura, a novčane potpore svih skupina korisnika neće smjeti iznositi manje od 114 posto proračunske osnovice (503,24 eura) umjesto ranijih 70 posto proračunske osnovice (309,01 eura).

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na Svjetski gospodarski forum u Davosu na kojem je sudjelovao. Kaže kako je izlagao na tri panela.

- Htio bih malo pojasniti stavove Hrvatske kada je u pitanju dolazak predsjednika Trumpa u odnosu na rat u Ukrajini. Iskazao sam jasan stav Hrvatske i Vlade o solidarnosti i podršci Ukrajini sve vrijeme, podrška Vlade je bila konzistentna. Protivimo se svakoj agresiji koja ima za cilj otimanje dijelova drugih zemalja. Stav koji sam iznio da smo svi za mir, ali ne bilo kakav mir nego mir koji će u procesu dolaska do rješenja imati EU i iznad svega Ukrajinu. Želimo da primirje bude takvo da će uključivati prestanak sukoba, u drugoj fazi postupna reintegracija privremeno nelegalno okupiranih i anektiranih dijelova Ukrajine u ustavno-pravni poredak Ukrajine - rekao je Plenković.

- Važno je voditi računa o temeljnim načelima, snažnoj potpori žrtvi, a to je Ukrajina - dodao je i zaključio: 'Nema nikakve promjene stavova hrvatske Vlade'.

Cijene

Kad su cijene u pitanju, prošli tjedan smo održali sastanak s dobavljačima, trgovcima i svima koji formiraju cijene, rekao je premijer na početku govora o cijenama i inflaciji.

- Poslali smo poruku odgovornog ponašanja prema hrvatskim građanima u vremenu kada je Vlada reagirala ograničavanjem cijena plina, struje, naftnih derivata, smanjivanjem poreza stopa PDV-a... To su mjere fiskalne politike koje je vlada učinila i upravo nakon ovoga sastanka ministar Šušnjar je nastavio razgovore s predstavnicima proizvođača i trgovaca, zbog toga je važno da svatko malo pogleda u svoju marginu, mogućnost smanjivanja cijena kako bi olakšali pritisak na kućne budžete građana. Državni inspektorat ima nalog da ozbiljno pristupa kontroli cijena vezano za mjere koje su na snazi, a i Agencija za tržišno natjecanje dolazi li na tržištu do usklađenih praksi ukoliko se akteri na tržištu dogovaraju o cijenama. Bitan je angažman udruga potrošača pa i reakcija potrošača, odnosno ovo što se događa danas. To je jedna važna i artikulirana poruka građana, da prate, uspoređuju cijene u odnosu na slične i iste proizvode u drugim državama. Ova današnja poruka je važna, bit će uzeta u obzir pri definiranju ograničenja cijena, a koje će Vlada donijeti idućega tjedna - rekao je.

Srbija

Komentirao je i protjerivanje hrvatskih državljanki iz Srbije od strane tamošnje policije. - Reagirali smo prema vlastima Srbije vrlo jasno, neprihvatljivosti ovakvoga maltretiranja hrvatskih građana - kazao je.

Istaknuo je kako je u Hrvatsku jučer sletio devet avion Rafale.