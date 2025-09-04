UŽIVO Plenković najavio nove trezorske zapise, upisi kreću od ponedjeljka: 'Prinos 2,6 posto'

Na dnevnom redu sjednice su izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.

PRATITE UŽIVO

Plenković je u uvodu sjednice zahvalio ministru Medvedu na obilježavanju Dana nestalih u Domovinskom ratu. 'Država nastavlja s procesom identifikacije i ekshumacije', dodao je premijer te podsjetio i da je u Zagrebu bio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

- Jutros je održan sastanak Koalicije voljnih u videoformatu. Isti takav sastanak u formatu ministara obrana bio je jučer. Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanjem ruske agresije na Ukrajinu i davanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kazao je premijer.

Osvrnuo se i na strateški forum na Bledu početkom tjedna te istaknuo da je bio sadržajan i dobar.

- Danas smo izrazili sućut portugalskoj vladi povodm nesreće u Lisabonu u kojoj je poginulo 15-ak ljudi - rekao je premijer.

Komentirao je i turističke brojke te istaknuo da su pozitivna očekivanja za jesenski dio sezone.

- Cijeli će sektor voditi računa o pripremama za 2026. o poboljšanju kvalitete i cjenovnoj politici - istaknuo je premijer.

Rekao je i kako su dobri podaci o zaustavljanju rasta inflacije.

- Vjerujemo da će se smanjivati stopa iz mjeseca u mjesec, a mi ćemo nastaviti raditi na daljnjoj pripremi paketa mjera koji bi ove jeseni bio usmjeren na one koji su najugroženiji, ali da se izlazi iz paketa mjera, pa ćemo donositi odluke u suglasnosti s našim partnerima - naglasio je predsjednik Vlade.

- Od ponedjeljka počinje nova školska godina. Zahvaljujemo MZOS-u na pripremama i pozdravljamo sve učenike i profesore - rekao je i ddodao da će nastaviti na poboljšanju obrazovanja.

Najavio je nove trezorske zapise.

- Upis je od ponedjeljka, a prinos je 2,6 posto. Ovim izdanjima dinamizirali smo tržište kapitala - poručio je.