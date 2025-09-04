Obavijesti

News

Komentari 9
SASTANAK KOALICIJE VOLJNIH

UŽIVO Plenković najavio nove trezorske zapise, upisi kreću od ponedjeljka: 'Prinos 2,6 posto'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
UŽIVO Plenković najavio nove trezorske zapise, upisi kreću od ponedjeljka: 'Prinos 2,6 posto'
Zagreb: U NSK održana 113. sjednica Vlade RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.

Na dnevnom redu sjednice su izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.

PRATITE UŽIVO

Plenković je u uvodu sjednice zahvalio ministru Medvedu na obilježavanju Dana nestalih u Domovinskom ratu. 'Država nastavlja s procesom identifikacije i ekshumacije', dodao je premijer te podsjetio i da je u Zagrebu bio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

- Jutros je održan sastanak Koalicije voljnih u videoformatu. Isti takav sastanak u formatu ministara obrana bio je jučer. Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanjem ruske agresije na Ukrajinu i davanje sigurnosnih jamstava Ukrajini  kazao je premijer.

Osvrnuo se i na strateški forum na Bledu početkom tjedna te istaknuo da je bio sadržajan i dobar. 

- Danas smo izrazili sućut portugalskoj vladi povodm nesreće u Lisabonu u kojoj je poginulo 15-ak ljudi - rekao je premijer.

Komentirao je i turističke brojke te istaknuo da su pozitivna očekivanja za jesenski dio sezone.

- Cijeli će sektor voditi računa o pripremama za 2026. o poboljšanju kvalitete i cjenovnoj politici - istaknuo je premijer. 

Rekao je i kako su dobri podaci o zaustavljanju rasta inflacije. 

- Vjerujemo da će se smanjivati stopa iz mjeseca u mjesec, a mi ćemo nastaviti raditi na daljnjoj pripremi paketa mjera koji bi ove jeseni bio usmjeren na one koji su najugroženiji, ali da se izlazi iz paketa mjera, pa ćemo donositi odluke u suglasnosti s našim partnerima - naglasio je predsjednik Vlade. 

- Od ponedjeljka počinje nova školska godina. Zahvaljujemo MZOS-u na pripremama i pozdravljamo sve učenike i profesore - rekao je i ddodao da će nastaviti na poboljšanju obrazovanja.

Najavio je nove trezorske zapise.

- Upis je od ponedjeljka, a prinos je 2,6 posto. Ovim izdanjima dinamizirali smo tržište kapitala - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'
DJEVOJČICA SE OPORAVLJA

Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'

Djevojčici je prijetio gubitak noge, ali je spašena. Trošak liječenja je bio gotovo 4000 eura
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025