UŽIVO: Predsjedništvo HDZ-a ima sjednicu, stigao i Plenković

Danas je na rasporedu od 17 sati sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Ona će biti u Središnjici stranke na Trgu žrtava fašizma 4. Izjave će dati i premijer Andrej Plenković.

PRATITE UŽIVO:

Premijer je na početku svog govora pohvalio jučerašnje otvaranje Pelješkog mosta, zahvalio se svima koji su radili na tom projektu te je ponovno naglasio koliku važnost ima taj projekt za cijelu Hrvatsku. Dotaknuo se i branitelja, bez koji, kako kaže, ne bi bilo niti mosta, ali niti Hrvatske.

Odgovorio je na pitanje o jučerašnjoj idili njega i predsjednika Milanovića.

- Mi smo se pozdravili, ako je bio trenutak oko kojeg smo se mogli usuglasiti to je bio upravo trenutak otvaranja Pelješkog mosta.

Komentirao je i sutrašnje promijene oko regulacije plina.

- Ima dosta preporuka, to su stručnjaci, ministar gospodarstva će predstaviti dokument. Radili su ga ljudi koji znaju kako se to radi.

O BiH i izbornom zakonu je rekao kako su već navikli na uvrede.

- Slažem se da je to primitivno i divlje, a dio medija nastoji prikazati da smo svi isti i da je to prepucavanje, pa onda to postaje normalno. Ono što vidim da je gospodin Schmidt odlučio je dotaknuti samo dio paketa. To je daleko ispod očekivanja, po mom sudu - rekao je.

Najčitaniji članci