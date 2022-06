UŽIVO Šefica DORH-a: Redovito razgovaram s Plenkovićem, intenzitet ovisi o temi razgovora

Predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja pozvao je glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek na saslušanje pred zastupnike kako bi razriješili suočava li se DORH s političkim pritiscima.

- Pritisku predsjednika vlade nisam izložena. Zakon je jasan. Predsjednik vlade ima samo one informacije koje treba imati - kazala je te istaknula da postoji prisila pojedinaca iz političkih stranaka.

Tvrdi da premijer Andrej Plenković ni u jednoj prilici nije pitao za ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladinu.

Zlata Hrvoj Šipek rekla je na kraju kako se oko premijerove izjave stvorila bura u čaši vode, sve zbog izjave da bi ona trebala reagirati na predsjednikove izjave, što ona ne smatra pritskom.

- On nije tražio da ne donosim odluku, na bilo koji način utjecati na odluku DORH-a. Zbog jednog telefonskog razgovora kojim se ne utječe na odluke DORH-a, uspjelo se ignorirati ono što je DORH napravio u zadnje dvije godine - kazala je Hrvoj Šipek i dodala kako su zaključke, na ovom Vijeću, donijeli i prije nego što su je pozvali na saslušanje.

- Hoće li DORH pokrenuti neki postupak ili ne, to je stvar procjene. To je kao da pitate generala kakav mu je plan za bitku. O tome se ne govori, to je pitanje taktike, procjene - kazala je i dodala da je "ova rasprava potvrdila da hrvatsko društvo nije demokratski zrelo društvo".

- Neću dozvoliti da DORH i ja sudjelujemo u ratovima političkih stranaka i opcija. Radimo svoj posao sukladno zakonu. Jesmo li ponekad pogriješili i hoćemo li pogriješiti? Ali svaku pogrešku tražiti pod korupciju, to je stvarno.... vi nikada niste pogriješili? Trebate li zato biti optuženi za korupciju? - pitala je Hrvoj Šipek poručivši da se točno zna koju će priču i predmet izvući koji zastupnik.

- Ja jesam glavna državna odvjetnica, nosim odgovornost i od nje ne bježim. Ja nisam tu da zabavljam javnost, to je dozvoljeno vama kao političarima. Meni? Čime mene predsjednik Vlade može ucijeniti? Ja žviim između Zagreba i vikendice da me nitko ne vidi. Ja se s prijateljima ne družim jer se ne može razgovarati s političkim temama. Tko mene može ucijeniti? Ja se cijeli život borim i pružam otpore. Ostavite nas na miru, pustite nas da radimo svoj posao. Ako nam ne želite pomoći, nemojte nam bacati klipove pod noge - rekla je Hrvoj Šipek.

Otkrila je da je nadzor USKOK-a u slučaju Žalac završen.

- USKOK ima problema u provođenju državnoodvjetničke uprave. Neke stvari nije mogao raditi jer mu kronično fali službenika. Pratiti spise i raditi posao se ne može raditi onako kako bi se moglo da je to sve ekipirano. Kronično nedostaje službenika, procedure imenovanja traju jako dugo - objasnila je Hrvoj Šipek.

- Način rada USKOK-a davno je prerastao sadašnje zakonske okvire i očito će morati ići izmjena zakona - kazala je Šipek i dodala kako je o tome razgovarala s premijerom koji je obećao da će učiniti što može. Optužnica za Agrokor bit će podignuta do kraja ovog mjeseca, otkrila je.

Glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek istaknula je da redovito razgovara s premijerom, ali da intenzitet te komunikacije ovisi o tome što se događa.

S premijerom nije još razgovarala o optužnici za navodni ratni zločin protiv hrvatskih pilota, ali razgovor je dogovoren. Istaknula je da je nebuloza to da će Hrvatska svoje građane izručiti Srbiji.

Suradnja sa Srbijom ne funkcionira, tvrdi šefica DORH-a, jer BiH ne priznaje zapovjednu odgovornost, a Srbija si prisvaja nadležnost za ratne zločine u cijelom svijetu i to je za RH neprihvatljivo.

- Odgovor nismo mogli dati jer ne znamo što u toj optužnici piše. DORH je u Haagu godinama imalo časnika za vezu i prekopalo je sve arhive Haaškog tribunala, u njima dokaza nije bilo. Da ih je bilo, Brammertz bi to sigurno obuhvatio optužnicom. O tome ne treba govoriti. Provode se izvidi, ali ne zbog toga, nego jer ima naznaka da je Armija BiH ušla na područje Hrvatske. više od toga neću reći - rekla je Šipek.

