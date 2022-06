Hrvoj Šipek: 'Nisam izložena pritisku predsjednika Vlade. O Paladini me nikada nije pitao'

Neka se pitanja kontinuirano postavljaju u javnosti, jedno od tih je ovih dana ponovno otvorio premijer Andrej Plenković koji je, očigledno izazvan istupima predsjednika Zorana Milanovića, javno izjavio da je nazvao glavnu državnu odvjetnicu kako bi je upozorio da ne smije biti dvostrukih aršina na istupe dužnosnika, a imamo i spekulacije o redovitim kontaktima premijera i državne odvjetnice o predmetima koji se odnose na njegove ministre. Stoga je cilj ove sjednice da konačno stanemo na kraj spekulacijama i da na ovom posljednjem slučaju propitamo dopuštenu mjeru kontakata izvršne vlasti i DORH-a, pojasnio je Mostov Nikola Grmoja, predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća, zašto je pozvao glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek na saslušanje pred zastupnike. Želi čuti od nje postoje li politički pritisci na rad DORH-a.

- Moram priznati da sam bila u dvojbi odazvati se saslušanju, ali odlučila sam doći iz poštovanja prema Saboru i institucijama hrvatske države. Ustav definira DORH kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo, zabranjen je svaki oblik utjecaja. Zabranjeni su i konkretni oblici osobnog utjecaja, zlouporaba položaja, javnog istupanja, korištenje medija. Kao što se u našem društvu ne osuđuje spolno uznemiravanje, tako smatram da su neophodne rasprave utjecaja na pravosuđe u cjelini. Moram priznati da dugo razmišljam o organiziranju okruglog stola na tu temu, nažalost, ne dostaje mi vremena i financijskih sredstva - istaknula je na početku Hrvoj Šipek.

'DORH je podvrgnut raznim pritiscima, ali ja ih ignoriram. Pritisku predsjednika Vlade nisam izložena'

Naglasila je kako DORH na čijem je čelu ne ispunjava želje.

- Želim biti vrlo jasna, pritisku predsjednika Vlade nisam izložena, zakon je vrlo jasan i poštuju se granice. Premijer ima one informacije koje po zakonu smije imati. Ima li prisile političkih stranaka? Da. Prisile pojedinaca koji nisu uspjeli ostvariti svoje osobne interese? Da. Da li postoji prisila određenih lobija? Da. Niti ja niti drugi državni odvjetnici ne živimo na pustom otoku i naravno da nije lako slušati izjave pojedinaca koji misle da sve znaju, a ne znaju. DORH je podvrgnut raznim pritiscima, ali ja ih ignoriram - poručila je dodavši kako se od nje ne treba očekivati da će komentirati izjave predsjednika Vlade, predsjednika države ili bilo kojeg zastupnika.

- Imam previše posla da bih čitala vijesti i time se bavila. DORH ne optužuje na temelju članaka. Da li smo bez kontrole? Kontrola postoji, naše odluke prolaze sudsku kontrolu. Bilo koje izjave političara i zastupnika ne doprinose samostalnosti DORH-a i utječu na negativnu percepciju javnosti - istaknula je.

'Predsjednik Vlade nema niti jednu informaciju koju ne smije znati, isto tako i predsjednik Republike'

Premijer Plenković, naglasila je, nikada ju nije pitao o ministru Ivanu Paladinu, što je prošlog tjedna pisao Nacional.

- Bio je jedan razgovor nakon izjave predsjednika Republike da bi trebalo nekoga utamničiti, predsjednik Vlade je tražio da se reagira u medijima, kao što znate, nismo reagirali jer bih onda svako malo trebala iskakati i govoriti ovo nije tako, ono nije tako. Premijer nema niti jednu informaciju koju ne smije znati, a isto se odnosi i na predsjednika Republike - poručila je naglasivši kako posao DORH-a nije ugađati nekome u političkoj borbi.

- Pokušava se voditi politička borba među strankama i uvući u to DORH. Ja u tim igrama nisam niti ću sudjelovati - istaknula je.

Predsjednik Vlade, dodala je, nije joj nikakav mentor.

- Ja sam zadovoljna radom DORH-a, ali izjave političara utječu negativno na percepciju našeg rada - istaknula je.

'Poziv s premijerom je išao preko tajnice, o akcijama ga ne obavještavam'

Grmoja ju je upitao obavještava li premijera prije nego se pokrenu akcije uhićenja, tj je li ga obavijestila prije uhićenja ministra Darka Horvata te kako su se čuli ona i premijer. Hrvoj Šipek je naglasila kako njena obveza nije da obavještava o predstojećim akcijama.

- Ne znam što su radili bivši glavni državni odvjetnici, očito je, sudeći prema izjavama predsjednika Republike, on o svim akcijama kao premijer znao. Ja to nisam činila, razgovarala sam s premijerom drugi dan. Što se tiče poziva premijera, išao je preko tajnice, prvo je bilo oko arbitraže vezano za Svpetrvs, a onda me pitao ne mislim li da bih trebala reagirati na izjave predsjednika. Ja sam to primila na znanje - poručila je.

SDP-ova Mirela Ahmetović poručila je kako ju žalosti činjenica da glavna državna odvjetnica ne prati medije. Upitala ju je o postupanjima DORH-a u slučajevima kad se iznose sumnje u počinjenje kaznenih djela,

- DORH nije tijelo općeg nadzora i nema 5000 zaposlenih koje treba provjeravati svaku izjavu. Obveza svakoga je da prijavi kazneno djelo, ali svi važno idu za govornicu, pred novinare i govore kako su vidjeli, znaju i tek onda dolaze DORH-u - rekla je Hrvoj Šipek.

Zastupnica Centra Dalija Orešković istaknula je kako je ona jedna od onih koja je strašno nezadovoljna radom DORH-a, ali i da je glavna državna odvjetnica u pravu kada govori o nekim stvarima.

- U svom uvodnom govoru je glavna državna odvjetnica svima nama ovdje opalila zvučnu šamarčinu i ja joj na tome zahvaljujem jer je trebalo to napraviti. Naime, mi ne možemo od nje tražiti da riješi ono što Sabor nije bio u stanju riješiti godinama. Postoji ogromno neznanje i nemar kako bi pojedina institucija trebala biti ustrojena, kako bi trebali biti uređeni zakoni i kako se imenuju ključne osobe u institucije i po tome Sabor nije učinio ništa. Na okolnost da ju bira parlamentarna većina glavna državna odvjetnica ne može utjecati - poručila je.

'Vezano za slučaj Žalac, odluka je donesena prije nego sam stupila na dužnost. Bandić? Još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost'

Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto je otvorila teme Borg, Žalac i Bandić.

- Za vas 10 milijuna kuna koji su ukradeni u slučaju Žalac nije bio kriminal. Za vas slučaj Borg, u kojem netko kroz pogodovanje i umiješanost samog predsjednika Vlade, zaradi milijardu kuna, a koje nije trebao zaraditi, nije kriminal. Jeste li čuli za Ustavnu odredbu da je DORH neovisan i da ste dužni progoniti kriminal? Primjeri koje sam navela dokazuju da se ne držite ni Ustava ni zakona - poručila je dodavši kako plodove njenog rada osjete i građani Grada Zagreba.

- Nakon svih silnih afera oko Bandića, vi ste uhitili njegova vozača - rekla je Vidović Krišto.

Što se tiče grupe Borg, glavna državna odvjetnica je poručila kako se radilo o kaznenim prijavama Živog zida i Slobodne Hrvatske, a koje su odbačene.

- Ne preko noći kao što to neki uporno ponavljaju, a što nije istina. Nakon toga je gospodin Todorić preuzeo kao oštećena osoba kazneni progon, odnosno pokušao preuzeti, a njegov zahtjev je odbijen, žalio se i vijeće Županijskog suda u Zagrebu je potvrdilo njegovu žalbu na rješenje suca istrage. Drugim riječima, odbačaj kaznene prijave u slučaju tzv. grupe Borg je prošao kompletnu sudsku kontrolu i odluka USKOK-a je potvrđena kao zakonita i osnovan - naglasila je Hrvoj Šipek.

Vezano za slučaj bivše ministrice Gabrijele Žalac, Hrvoj Šipek je istaknula kako se kontinuirano imputira da je ona zaustavila progon.

- Zanimljivo mi je kako se cijelo vrijeme spominje moja odgovornost, iako ja s tim nisam bila upoznata. Odluka o odbačaju kaznene prijave je donesena prije nego sam ja stupila na dužnost. Zanimljivo je da se mene proziva za nešto što nisam znala ni vidjela, a kada je jedan od bivših glavnih državnih odvjetnika rekao kako je bio nekoliko dana na godišnjem odmoru vezano za donošenje odluke u jednom vrlo poznatom i razvikanom predmetu, niti javnost niti oporba nije posumnjala u njegov odgovor - rekla je dodavši kako je to slučaj koji će se s europskim tužiteljima usklađivati još sigurno sljedećih nekoliko godina.

- S obzirom da je pitanje nadležnosti vrlo, vrlo tanko i tu ćemo trebati uspostaviti nekakva pravila za prepoznavanje tih predmeta. Inače je u njihovoj nadležnosti kada je šteta 10 milijuna eura, ali mogu preuzeti manje uz moju suglasnost - dodala je.

Govoreći o slučaju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, poručila je kako su uhitili onog koga su mogli.

- Bandić je pokojni, još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost - istaknula je.

Vidović Krišto joj je odgovorila da vrijeđa zastupnike i javnost ovakvim odgovorima.

Nezavisni Hrvoje Zekanović digao je frku zbog predsjednika Republike Zorana Milanovića ocijenivši da ima zdravstvenih problema te tražeći od Hrvoj Šipek direktan odgovor o njegovim pritiscima.

- Zdravstvenih problema ima predsjednik kojeg sam ja birao, a bolesna osoba sjedi kraj mene - reagirao je zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin, digao se i otišao.

'I DORH i državni odvjetnici imaju pravo na pogrešku'

Mostova Marija Selak Raspudić poručila je državnoj odvjetnici da je zamutila ključnu distinkciju između javnog iznošenja mišljenja o radu DORH-a ili pozivu na reagiranje i direktnog telefonskog poziva od osobe koja je na poziciji moći.

- Ako vi taj poziv ne smatrate pritiskom, a konstatirali ste da ne osjećate tako, kako biste ga definirali? Je li to za vas prijateljska razmjena mišljenja ili nešto treće - pitala je upitavši još i je li u radu DORH-a vezanom uz slučaj Žalac prekršen zakon, tko su osobe koje su od OLAF-a sakrile dokumente u to slučaju, rade li ste osobe i danas u DORH-u te je li pokrenut stegovni postupak protiv nekoga.

Što se tiče poziva premijera, Hrvoj Šipek je istaknula kako nema namjeru ponavljati.

- Što se tiče Žalac, stegovni postupak nije pokretan jer i DORH i državni odvjetnici imaju pravo na pogrešku. Nitko ne može odgovarati za pogrešno pravno mišljenje i pogrešni pravni stav. Ta zaštita postoji i kod sudaca i kod državnih odvjetnika. Obavljen je nadzor i ništa nije ukazivalo o bilo kojoj namjeri da se prikriju dokazi i činjenice koje bi dovele do drugačije odluke - odgovorila je Hrvoj Šipek ponovivši kako sumnje za pokretanje stegovnog postupka nije bilo.

- A ovlašteni za to su ravnateljica USKOK-a i viši državni odvjetnik, a to bih bila ja, no rezultati nalaza nisu pokazali da se radi o svjesnom propustu - dodala je.

