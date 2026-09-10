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STIŽU I MJERE ZA GRAĐANE

UŽIVO Vlada predstavila novi paket mjera za građane

Piše Ivan Štengl,
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UŽIVO Vlada predstavila novi paket mjera za građane
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Zagreb: Održana 198. sjednica Vlade, nabavlja se novo oružje | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Od ukupnog iznosa, 126 milijuna eura namijenjeno je za subvencioniranje cijene struje, dok će se za plin i toplinsku energiju izdvojiti 43 milijuna eura

Premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima na današnjoj sjednici Vlade predstavlja 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Očekuje se novo ograničavanje cijena električne energije i plina, uvođenje vaučera za najugroženije građane te financijska pomoć poljoprivrednicima i ribarima.

Na početku sjednice premijer se osvrnuo na problem ilegalnog otpada i njegovo hitno uklanjanje iz Gospića s lokacije PPK Velebit.

- Nakon što je Fond poništio odluku o odabiru ponuditelja, Vlada je munjevito reagirala. Dogovorili smo da će dvije domaće cementare s kojima smo obavili i razgovore, Holcinm i Nexe biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrlo kratkom roku od 45 dana  - istaknuo je.

- Angažirat ćemo grupu stručnjaka s različitih fakulteta koji će nam pomoći u interpretaciji izvješća jer smatramo da taj dio izostaje iz javne rasprave i time se veliki dio građana dezinformira i dovodi u zabludu oko kvalitete vode i ugroženosti tla i vode. Još jednom želim istaknuti da prema svim objavljenim vještačenjima i izvješćima nema ugroze vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji. Važno je da sva relevantna budu transparentno objavljena i da ih tumače stručnjaci, znanstvenici, ali i vještaci koji iza njih stoje.

Uz to, na današnjoj sjednici Vlada će imenovati glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Zatim je kratko prokomentirao i turističku sezonu.

- Hrvatska je ostvarila 17, 5 milijuna dolazaka, 19,5 milijuna noćenja. Posebno je važno istaknuti da kontinentalna Hrvatska raste brže od priobalja.

O pokopu Ratka Mladića.

- Osudili smo postupke državne vlasti u Srbiji koja je iskazala počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. Smatramo da je na ovaj način još jednom potvrđeno da što se tiče političke klime onog dijela društva u Srbiji koji upravlja zemljom, ponovilo da se nije dovoljno učinilo na suočavanju s prošlošću te da su ovakvi obrasci ponašanja toliko udaljeni od temeljnih europskih vrijednosti.

- Vlada ovim paketom produljuje mjere zaštitite građana, mikro, malih i srednjih poduzetnika te cijelog javnog i neprofitnog sektora, rekao je

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Komentari 66
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