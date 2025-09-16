Vlada reže subvencije. Računi za struju i plin poskupljuju svima: Plenković otkriva detalje mjera

Na današnjoj 116. sjednici, održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Vlada Republike Hrvatske predstavila je novi paket mjera usmjeren na zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Paket uključuje nastavak subvencioniranja cijene plina za kućanstva, izmjene naknade za ugrožene kupce energenata te financijsku potporu pružateljima socijalnih usluga. Dodatno, najavljena je pomoć studentskim centrima za očuvanje sustava prehrane, kao i isplata jednokratne novčane naknade hrvatskim braniteljima radi ublažavanja rasta životnih troškova.

PRATITE UŽIVO:

Sjednicu je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji se uvodno obratio ministrima.

- Usvojit ćemo 9. paket mjera. Riječ je o naporu Vlade da pomognemo građanima, poduzetnicima. Mogli smo razabrati iz pitanja mahom oporbe, cilj u političkom smislu bila je daljnja podjela i polarizacija, forsiranje tema tzv. ustašizacije i povijesnog revizionizma. Poručili smo im da taj ljetni blues očito traje do početka Sabora. Zabrane ništa neće postići. Naša politika je jedina ispravna. Žao nam je što lijeva oporba nastavlja dehumanizirati svoje protivnike, odnosno vladajuće, prvenstveno HDZ - rekao je Plenković.

Na početku je dodao i kako su sa žaljenjem primili vijest o smrti umirovljenog generale Ante Rose te je zahvalio njemu i braniteljima na svemu što su činili za Hrvatsku. Kratko se osvrnuo i na ocjene agencije S&P, kao i podsjetio na svoje jučerašnje gostovanje na CNN-u.

Na početku predstavljanja mjera osvrnuo na cijene plina.

- Ono što je bilo u prosjeku 20 došlo je na 338 eura, odnosno 17 puta više nego cijene 2020. - rekao je Plenković.

Dodao je kako će se mjere odnositi na sve.

- Ovaj paket mjera se odnosi na cjenovno pristupačnu energiju za koju ćemo izdvojiti 115 milijuna eura. Ove mjere se odnose na sva kućanstva, na javni i neprofitni sektor. Razlozi zašto krećemo u popuštanje je stabilizacija cijena na tržištu je jedan okvir, izlazimo iz mjera kao i druge članice EU i vraćamo se na tržišne uvjete. Uz horizontalne mjere usvojit ćemo i mjere koje se odnose na one koji su posebno ugroženi - rekao je Plenković.

Govoreći o cijenama struje, nakon 1. studenog račun od 40,65 eura porast će na 43, 65 posto. A od 1. siječnja će iznositi 45,61 eura. Kada je u pitanju plin, račun koji bi iznosio 50 eura, sad sa subvencijama iznosi 42 eura. Nakon 1. listopada iznosit će 46 eura.

- Jedan kratki podsjetnik, koji se odnosi na tržišnu cijenu plina koja je presudna u određivanju cijena električne energije. Krajem 2021. dolazi do rasta cijena, s vrhuncem tijekom 2022. Imamo ekstremni porast cijena plina, ono što je bilo 20 došlo je do 338 eura, odnosno 17 puta više u odnosu na cijene iz 2020. Kada smo ograničili maksimalnu cijenu plina, došlo je do stabilizacije na tržištu. Vidimo da je u razdoblju 23.-25. prosječna cijena plina 42.5 eura po megavat satu - rekao je Plenković.

Dodao je kako su mjere njegove Vlade štitili građane.

- Dosadašnje djelovanje naših potpora - primjerice, za prosječan račun stana ili kuće gdje je bez mjera račun za struja bio 50 eura, sugrađani su plaćali 40,65 eura mjesečno - otprilike godišnja ušteda oko 112 eura po kućanstvu. Nakon 1. studenog, kad je riječ o električnoj energiji, ovaj hipotetski račun u budućnosti će biti 43,65, a od 1. siječnja doći će na 45,61 - rekao je Plenković.

Što se tiče toplinske energije, Plenković je rekao da će od 1. listopada računi porasti za 10 posto. Odnosno, račun od 37,75 eura porast će na 41,53 eura.

- Prosječan račun za plin od 50 eura mjesečno danas je snižen za 16 posto, zahvaljujući mjerama Vlade plaćaju 42 eura. Nakon 1. listopada slijedi situacija u kojoj će taj račun iznositi 46 eura. Vodili smo računa i o toplinarstvu. Danas je prosječni mjesečni račun od 46,20 eura snižen i iznosi 37,75. Godišnja ušteda od 102 eura po kućanstvu. Račun od 37,75 iznosit će nakon listopada 41,53, ali će i dalje biti skoro pet eura ispod tržišne cijene zbog subvencija Vlade - rekao je Plenković.

Uskoro više...