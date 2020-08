Uznemirujuća snimka: Nekoliko zaštitara u Makarskoj cipelarilo dva gosta ispred noćnog kluba

U isti sat, ispred istog kluba u Makarskoj, Hitna je intervenirala na poziv dvojice momaka koji su dobili suzavac u oči. Iz Bilić-Erić securityja kažu da su suspendirali zaštitare koji su sudjelovali u incidentu

<p>Ispred kluba Makarana u Makarskoj dvojicu gostiju brutalno su pretukli zaštitari.</p><p><strong>Oprez, snimka sadrži elemente nasilja: Zaštitari prebili goste</strong></p><p>Unajmljeni da čuvaju prostor kluba, ljudi iz tvrtke Bilić-Erić security nemilosrdno su cipelarili goste na plaži pred objektom. Snimke kruže društvenim mrežama i malo je reći da su uznemirujuće.</p><p>Vidi se kako desetak silueta udara dvojicu pogrbljenih na podu koji se trude rukama zaštiti glavu, ali ovi se zalijeću gdje god stignu. </p><p>Od Policijske uprave Splitsko-dalmatinske dobili smo potvrdu da je jučer u ranim jutarnjim satima pružena pomoć napadnutom:</p><p>- Zaprimili smo dojavu da je liječnička pomoć pružena muškarcu koji je oko 2.30 sati napadnut u noćnom klubu u Makarskoj te provodimo mjere i radnje Iz nadležnosti policije s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja - poručuju iz policije. Bude li bilo potrebe, prikupljat će snimke i vještačiti ih.</p><p>Odmah po pozivu na teren je izašla hitna pomoć. Dobili su dojavu da jedan od napadnutih pljuje krv, no kad su došli ustanovili su samo da su napadnuti dobili suzavac u oči. To je bilo jedino što su i prijavili - opekotine po licu i probleme s dišnim putevima. Druge ozljede nisu evidentirane, iako je sa snimke očito da su ih morali imati. </p><p>Jedan od napadnutih je Hrvat, a drugi ima austrijsko državljanstvo, ali slabo govori taj jezik. Osobe koje su tu večer bile u kontaktu s njima, kažu da prezime zvuči kao da je s Albanije ili Kosova.</p><p>Hrvat i Austrijanac navodno nisu bili zajedno, nego je jedan priskočio u pomoć drugome. Austrijanac je navodno MMA borac, pa se znao i zaštititi prilikom udaraca. To donekle objašnjava zašto nisu prijavljene druge ozljede izuzev onih nanesenih suzavcem. </p><p>Razgovarali smo s predstavnicima zaštitarske tvrtke Bilić-Erić. Kažu da su suspendirali svoje djelatnike uključene u ovaj događaj. Protiv njih će se provesti disciplinske mjere.</p><h2>Bilić-Erić: Prije toga napali su zaštitara bokserom</h2><p>Osuđuju napad, a iznose i svoje viđenje: </p><p>- Nažalost, ovome je prethodio napad nekoliko posjetitelja na našeg zaštitara na ulazu. Oni su isprovocirali sukob, a zatim je jedan od njih bokserom udario zaštitara koji mu je zapriječio ulaz u klub, procijenivši da bi to bilo najbolje za sigurnost ostalih mirnih posjetitelja kluba. Osoba koja je napala zaštitara dio je jedne od sukobljenih skupina koje su radi izazivanja nereda unutar kluba neposredno prije predmetnog događaja izbačene i zabranjen im je ulaz do daljnjeg. Prilikom ponovnog pokušaja ulaza i ozljeđivanja našeg zaštitara, reagirala su njegovih dvojica kolega, što se može vidjeti na snimci, dok za ostale osobe koje su se priključile sukobu možemo samo pretpostaviti da su one iste koje su se sukobile s njima u klubu, jer mi ne znamo tko su. Naš je zaštitar prilikom napada ozlijeđen - poručuju iz uprave Bilić-Erića.</p><p>Dodaju da je reakcija koja je uslijedila bila "spontana, pretjerana i nepromišljena":</p><p>- Mi kao tvrtka koja štiti veliki broj noćnih klubova i tisuće drugih objekata, ovakvo ponašanje naših djelatnika ne podržavamo.<br/> Nema opravdanja za ono što se dogodilo, to nije način na koji se štiti predmetni objekt niti posjetitelji ovoga, a ni bilo kojeg drugog kluba. Naše djelatnike uključene u ovaj događaj suspendirali smo s radnih mjesta redara u klubu, dok će se protiv njih provesti disciplinske mjere nakon što se utvrde dodatne činjenice.</p>