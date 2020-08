Uznemirujuće: Mislili su da je mrtav, a onda je otvorio oči...

Auto mu je prikliještio pola tijela, bio je prekriven prašinom i krvlju. Odjedanput je otvorio oči. Prevezli su ga u bolnicu. U ruševinama Bejruta poginulo je najmanje 137 ljudi, za mnogima još tragaju

<p>Reutersov fotograf <strong>Mohamed Azakir</strong> među prvima je stigao nakon strašno udarnog vala eksplozije. Posvuda su bila tijela. Ljudi su vrištali. Mohamed je vidio čovjeka prikliještenog ispod automobila. Bio je siguran da je mrtav.</p><p>Auto mu je prikliještio pola tijela, a bio je prekriven prašinom i krvlju. No čovjek je odjedanput otvorio oči.</p><p>Fotoreporter Reutersa brzo je pozvao spasioce koji su pomakli auto i odvezli čovjeka u bolnicu. Nije poznato je li preživio .Mohamed je cijelu akciju zabilježio kroz objektiv svog fotoaparata, dok se u pozadini još vidio crni dim kao posljedica strašne eksplozije.</p><p><strong>Pogledajte video: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Eksplozija 2700 tona amonij nitrata u luci u Bejrutu bila je ekvivalent potresu od 3.5 do 4.5 Richtera. Bila je to treća najsnažnija eksplozija u povijesti čovječanstva, nakon atomskih bombi u Hirošimi i Nagasakiju.</p><p>Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 137 ljudi, deseci su nestali, a više od 5000 ljudi je povrijeđeno. Među njima je i Hrvat koji je tamo na brodu.</p><p>- Svi smo dobro, imamo dovoljno hrane i vode. Nažalost, kolega kuhar je bio blizu vrata i prozora, no nasreću nije bilo veće tragedije. Brodovi su oštećeni, ali izdržat će. Rekli su nam da čekamo, ne znamo što se dešava jer smo izolirani, a na TV-u ne razumijemo jezik - ispričali su nam članovi posade.</p><p>Guverner Bejruta, <strong>Marwan Abbud</strong>, rekao je da je oko 300.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, dok je šteta procijenjena na oko 15 milijardi dolara. Eksperti na osnovu videosnimaka pojašnjavaju kako su pirotehnika i amonijev nitrat doveli do eksplozije koja je demolirala luku i oštetila Bejrut.</p><p>Štete od epicentra eksplozije nakon koje je ostao desecima metara široki krater u bejrutskoj luci, u koji je ušlo more, do prozora raznesenih kilometrima daleko, slične su eksplozijama amonijeva nitrata koji se koristi kao gnojivo, ali i kao komponenta eksploziva. Međutim, taj spoj se obično ne aktivira sam po sebi, a u ovom slučaju je uzrok, prema izjavama lokalnih dužnosnika, bio požar u susjednom skladištu u luci s pirotehnikom.</p><p><strong>Video: Mladenka se snimala u trenutku eksplozije</strong></p><p>- Bolnice u Bejrutu ne mogu primiti sve ozlijeđene. Previše ih je. Prizori u gradu izgledaju kao ratna zona. Mnogi su se prisjetili situacija tijekom 15-godišnjeg građanskog rata. Ali ovaj put su se ti prizori razaranja dogodili u razmaku od pola sata - ispričao nam je vidno uznemireni stanovnik Bejruta.</p><h2>Građani izašli na ulice</h2><p>Bijesni zbog eksplozije za koju smatraju da je bila zbog nemara i korupcije vlade, jer je opasni amonij nitrat bio pohranjen čak šest godina u skladištu u uvjetima u kakvim takav spoj nikako ne bi smio biti, na ulice Bejruta izašli su bijesni građani.</p><p><strong>Pogledajte video: U Bejrutu šok zamijenio bijest</strong></p><p>Šok nakon eksplozije koja je stanovnike Bejruta podsjetila na strahote iz 15-godišnjeg građanskog rata pretvorio se u bijes.</p><p>Krive vladu i korupciju za ovo što se dogodilo u skladištu gdje je na nepropisan način bio pohranjen amonij nitrat, spoj koji se koristi i prilikom izrade eksploziva.</p><p>Prosvjednici su blizu parlamenta u centru Bejruta zapalili vatru na nekoliko mjesta. Kad su vidjeli vojsku, počeli su bacati kamenje. Vojska je uzvratila suzavcem.</p>