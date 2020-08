'Bejrut plače i vrišti, bolnice su prepune, ne mogu sve primiti'

LJUDI SU OČAJNI Mnogi od nas su se prisjetili 15-godišnjeg građanskog rata i strahota razaranja... Ali ovo je gore, sve je bilo u nekoliko sekundi, rekao je stanovnik Bejruta

<p>Malo je reći da je ovdje kaos. Još pronalaze mrtva tijela, krvi je posvuda. U tijeku je veliko čišćenje, pokušava se uspostaviti red, ali to je teško, rekao je Hrvat na poslovnom putu u Bejrutu, koji trenutačno čeka dozvolu za povratak u Hrvatsku.</p><p><strong>Pogledajte video: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Prema posljednjim informacijama, u eksploziji u centru Bejruta, u utorak, poginulo je najmanje 137 ljudi, deseci su nestali, a više od 5000 ljudi je povrijeđeno.</p><h2>'Ne znamo što se dešava jer smo izolirani'</h2><p>Među njima je i Hrvat koji je tamo na brodu.</p><p>Zadnje informacije su da ozlijeđeni pomorac čeka operaciju lakta.</p><p>- Svi smo dobro, imamo dovoljno hrane i vode. Nažalost, kolega kuhar je bio blizu vrata i prozora, no nasreću nije bilo veće tragedije. Brodovi su oštećeni, ali izdržat će. Rekli su nam da čekamo, ne znamo što se dešava jer smo izolirani, a na TV-u ne razumijemo jezik - ispričali su nam članovi posade.</p><p><strong>Pogledajte video: Šteta 15 milijardi dolara</strong></p><p>Guverner Bejruta, <strong>Marwan Abbud</strong>, rekao je da je oko 300.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, dok je šteta procijenjena na oko 15 milijardi dolara. Eksperti na osnovu videosnimaka pojašnjavaju kako su pirotehnika i amonijev nitrat doveli do eksplozije koja je demolirala luku i oštetila Bejrut.</p><h2>'Bolnice ne mogu primiti sve ozlijeđene'</h2><p>Štete od epicentra eksplozije nakon koje je ostao desecima metara široki krater u bejrutskoj luci, u koji je ušlo more, do prozora raznesenih kilometrima daleko, slične su eksplozijama amonijeva nitrata koji se koristi kao gnojivo, ali i kao komponenta eksploziva. Međutim, taj spoj se obično ne aktivira sam po sebi, a u ovom slučaju je uzrok, prema izjavama lokalnih dužnosnika, bio požar u susjednom skladištu u luci s pirotehnikom.</p><p>- Bolnice u Bejrutu ne mogu primiti sve ozlijeđene. Previše ih je. Prizori u gradu izgledaju kao ratna zona. Mnogi su se prisjetili situacija tijekom 15-godišnjeg građanskog rata. Ali ovaj put su se ti prizori razaranja dogodili u razmaku od pola sata - ispričao nam je vidno uznemireni stanovnik Bejruta.</p><p><strong>Video: Mladenka pozirala u trenutku eksplozije</strong></p><h2>'Ljudi su histerični i umorni'</h2><p>Građani glavnog libanonskoga grada prozivaju vlasti izražavajući ljutnju zbog, kako tvrde, nemara koji je doveo do snažne eksplozije.</p><p>- Bejrut plače, Bejrut vrišti, ljudi su histerični i ljudi su umorni - rekao je filmski redatelj Jude Chehab za BBC.</p><p>U pritvor će svi dužnosnici “koji su sudjelovali u aferi skladištenja amonijeva nitrata, koji su ga nadgledali i vodili postupak oko tereta”, rekao je ministar informiranja Manal Abdel Samad.</p><p>Amonijev nitrat pristigao je u luku brodom pod moldavskom zastavom, koji je ušao u bejrutsku luku nakon što je imao tehničke probleme tijekom puta iz Gruzije za Mozambik, navela je kompanija Shiparrested.com, koja se bavi pravnim slučajevima vezanim uz pomorski trgovački promet.</p><p>Brodu su zabranili izlazak iz luke, a vlasnici su ga ubrzo i napustili.</p><p>Tako je teret ostao u lučkim skladištima radi sigurnosti.</p>