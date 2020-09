Uznemirujuće: Policajac davio crnog tinejdžera, kaže da je to učinio jer je imao čudan pogled

Floridski policajac Neil Pizzo suspendiran je nakon postupanja prema tinejdžeru u ustanovi za maloljetne prijestupnike. Tinejdžer kojeg je napao završio je u bolnici, a snimka u javnosti

<p>Centar za maloljetne prijestupnike na Floridi. Tinejdžer <strong>Terrance Devon Reed</strong> sjedi na jednoj strani prostorije, na drugoj je policajac <strong>Neil Pizzo</strong> koji u jednom trenutku kreće prema 17-godišnjaku. Prima ga za vrat. Ruši na pod i udara.</p><p>Sve su snimile nadzorne kamere. Policajac je suspendiran.</p><p><strong>Pogledajte video: Policajac davio crnog tinejdžera</strong></p><h2>Policajac: 'Imao je pogled u očima'</h2><p>Kad su ga pitali zašto je tako postupio, policajac je rekao kako mu se učinilo da maloljetnik ima 'čudan pogled u očima'. Zbog tog 'pogleda u očima', policajac je primio dečka za vrat i bacio ga na tlo. </p><p>Tinejdžera su odveli u bolnicu, a snimka je nastala 1. rujna. </p><p>U Americi je još svjež slučaj u kojem je policajac u Wisconsinu iz blizine ispalio sedam metaka u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu (29), koji je bio u teškom stanju, ali je preživio. </p><h2>Pogledajte video: Policajac mu pucao u leđa 7 puta</h2><h2>U Americi nisu svi jednaki</h2><p>Nakon snimke na kojoj se vidi kako policajac puca u Blakea, diljem zemlje su počeli prosvjedi koji su se pretvorili u nasilje i nerede. I sve to tri mjeseca nakon smrti <strong>Georgea Floyda</strong>, crnca kojeg je ugušio policajac bijelac u Minneapolisu.</p><p>Iz tog incidenta proizašao je i pokret 'Black lives matter', koji su podržali mnogi iz svijeta sporta, politike i showbizza. Tim pokretom šalje se poruka da bismo svi trebali biti jednaki. No to u Americi, kao što već vjerojatno znate, nije slučaj.</p><h2>Pogledajte video: Georgea Floyda ugušio je policajac</h2>