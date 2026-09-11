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UZNEMIRUJUĆE SCENE Dvoje poginulo u nesreći kod Velike Gorice: 'Auto se prepolovio'

Piše Veronika Miloševski,
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UZNEMIRUJUĆE SCENE Dvoje poginulo u nesreći kod Velike Gorice: 'Auto se prepolovio'
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Foto: Čitatelj 24sata
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U nesreći je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi. U tijeku je očevid

Ovo je baš velika katastrofa. Teško za vidjeti. Auto se doslovno prepolovio, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao uznemirujuće fotografije prometne nesreće kod Velike Gorice u petak ujutro.

Foto: Čitatelj 24sata

Prometna nesreća se dogodila oko 04.26 sati na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice. U nesreći je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi. U tijeku je očevid.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica (kolnik u smjeru Zagreba) između Velike Mlake i Velike Gorice.

- Išli su iz Zagreba vjerojatno. Pretpostavljam da je bila velika brzina. Taman sam naišao kada je cesta zatvorena za promet, svi smo se morali okrenuti - dodao je čitatelj.

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