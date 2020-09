Uznemirujuće: Uginulo je 330 slonova, ubila ih je bakterija

<p>Otrovi koje u vodi proizvode mikroskopske alge uzrokovali su neobjašnjiv pomor stotina slonova u Bocvani. Na tom području inače živi trećina populacije svih afričkih slonova.</p><p>Situacija je postala ozbiljna kada su između svibnja i lipnja u delti rijeke Okavango uočeni leševi uginulih životinja, piše <a href="https://www.bbc.com/news/world-africa-54234396" target="_blank">BBC</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pomor slonova u Africi</strong></p><p>Nakon višemjesečnih ispitivanja, provedenih u specijalnim laboratorijima u Južnoj Africi, Kanadi, Zimbabveu i SAD-u, dužnosnici su priopćili da je do sada od gutanja cijanobakterija uginulo čak 330 slonova. </p><p>Krivolov je odmah isključen kao uzrok pomora. </p><p>Otrovne bakterije, zbog kojih je uginuo velik broj slonova, mogu se pojaviti sasvim prirodno u stajaćoj vodi. No, one ponekad prerastaju i u tzv. divljorastuće plavozelene alge.</p><p>Mnogi uginuli slonovi pronađeni su u blizini pojilišta, ali stručnjaci do sada nisu znali da su za masovna uginuća krive upravo cijanobakterije, jer se one uglavnom pojavljuju na rubovima, odnosno na obali, a slonovi obično poju vodu iz sredine jezera ili rijeke. </p><h2>Neodgovorena pitanja</h2><p>- Ugibanja su prestala krajem lipnja 2020., što se podudara s procesom isušivanja (delte) - izjavio je u ponedjeljak na konferenciji za novinare glavni veterinar Odjela za divlje životinje i nacionalne parkove <strong>Mmadi Reuben</strong>.</p><p>S obzirom na to da slonovima kljove nisu bile uklonjene, krivolov je još u lipnju isključen kao uzrok smrti, kao i trovanje antraksom, rekao je visoki dužnosnik Odjela za divlje životinje <strong>Cyril Taolo</strong>.</p><p>- Međutim, i dalje tražimo odgovore na mnoga pitanja - zašto su ugibali samo slonovi i zašto samo na tom području. Istražujemo brojne hipoteze - dodao je Reuben.</p><h2>I ljudi mogu biti izloženi</h2><p>Cijanobakterije, poznate i kao plavozelene alge, mogu se pronaći diljem svijeta, posebno u mirnim vodama koje su bogate hranjivim tvarima. Neke vrste proizvode toksine koji utječu na životinje i ljude.</p><p>Ljudi mogu biti izloženi cijanobakterijskim toksinima pijenjem ili kupanjem u kontaminiranoj vodi. Simptomi uključuju iritaciju kože, grčeve u želucu, povraćanje, mučninu, proljev, vrućicu, upalu grla i glavobolju.</p><p>Ptice i ribe također se mogu otrovati visokom razinom cijanobakterija.</p>