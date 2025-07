'Uzorci za bedrenicu došli su nam raspadnuti, nismo je mogli dijagnosticirati. Ali onda...'

Prema posljednjim podacima Hrvatskog veterinarskog instituta, od tri uzorka uginulih goveda s područja Maovica koja su tijekom subote i nedjelje bila u obradi, dva su pozitivna na bolest bedrenicu. Gotovo deset dana prošlo je od trenutka kada je prvi uzorak sumnjive uginule stoke zaprimljen u laboratoriju do potvrde kako je riječ o – bedrenici. Odmah su krenule optužbe da je reakcija veterinarskih i epidemioloških službi bila spora, ali voditelj Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju Veterinarskog instituta dr. sc. Gordan Kompes u razgovoru za 24sata jasno poručuje: "Uzorci su bili u iznimno lošem stanju, ali nijedan nismo odbacili".

Ova zarazna bolest izazvala je zabrinutost među stočarima i javnosti.

- U proteklih 40 godina, samo u 20 godina nismo dijagnosticirali bedrenicu. Skoro svake druge godine imamo slučaj - objašnjava Kompes. Prema njegovim riječima, glavni razlog dugog čekanja na prvi pozitivan nalaz leži u lošim uzorcima.

- Na svaku bakterološku pretragu definitivno utječu samo dvije stvari: stanje same životinje i je li životinja dobila antibiotike. Svjetske organizacije preporučuju da se truli uzorci uopće ne uzimaju za pretragu - pojašnjava.

U ovom slučaju, svi uzorci osim jednog bili su - raspadnuti. Po pravilima struke, takvi se uzorci moraju odbiti. No laboratorij ih je, zbog ozbiljnosti situacije, svejedno prihvatio.

- Prema svim postulatima, ti uzorci su trebali biti odbijeni. Do zadnje životinje su bili takvi uzorci. A onda je kolega otišao na teren i konačno uzeo prvi 'friški' uzorak. To je bio ključni trenutak - rekao je.

Najbolji uzorak za testiranje na bedrenicu je komad uške s okolnim mišićnim tkivom, jer tu najmanje krvi iscuri van. Kompes se osvrnuo i na komentare nekih stočara koji razmišljaju o slanju uzoraka u strane laboratorije.

- Nema problema, samo neka šalju. Ali moraju znati da rezultat ovisi o tome kakav je uzorak - govori. Iako je bedrenica u ljudi vrlo rijetka, u Hrvatskoj je prisutna. Kompes podsjeća kako su podaci iz razdoblja 1909. do 1923. pokazivali da je bilo više od 5000 zaraženih goveda. Od 1980-ih naovamo, bolest se javljala s povremenim pauzama.

- Bilo je perioda kada nismo imali nijedan slučaj – od 1980. do 1983., pa opet od 1992. do 1996., zatim 1998. do 2000., 2008. do 2010., te od 2014. do 2019. godine - govori Kompes. Ova epizoda, iako zabrinjavajuća, ipak je manjih razmjera u odnosu na onu iz 2022. godine.

- Tada je kafileriji predano čak 325 uginulih životinja, a oboljelo je i 17 ljudi. Sada govorimo o oko 30-ak životinja i nijednoj oboljeloj osobi - podsjeća Kompes.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ističe kako kod ljudi bolest najčešće poprima oblik kožnog antraksa.

- To izgleda kao prišt koji pocrni. Najprije izbočina, zatim mjehurići, pa crni vrh – i sve pocrni. Uspješno se liječi antibioticima - pojašnjava Capak. Epidemiolozi su do sada posjetili četiri obitelji koje su bile u kontaktu sa zaraženom stokom. Capak kaže da će epidemiolozi doći kod svih koji su bili u kontaktu s zaraženima.

Od danas počinje cijepljenje stoke protiv bedrenice koja je potvrđena u selima podno Svilaje. Svi ljudi koji su došli u kontakt s potencijalno zaraženim životinjama dobit će terapiju. Ministarstvo će proglasiti tzv. bedrenički distrikt, zonu s posebnim pravilima oko kretanja, hranjenja i zdravstvenog nadzora stoke. Kompes naglašava kako svaka životinja mora dobiti dozu cjepiva.

- Stočari i veterinari su najugroženiji. No običan čovjek se neće zaraziti tako da mazi kravu. Mora doći do kontakta krvi sa ranom - objašnjava. Unatoč kritikama na račun sporosti sustava, stručnjaci ističu da je sve rađeno u skladu sa strukom.

- Ako postoji i najmanja šansa da ćemo nešto otkriti – mi uzorak uzimamo - zaključuje Kompes.