Vakula: 'I dalje ne možemo biti mirni i opustiti se. Mjestimično će sutra pasti i do 80 litara kiše'

Problematičan dan će biti sutrašnji. Gledajući cijelo područje past će od 20 do 50 litara kiše, a lokalno je moguće i do 80 litara. To su velike količine obzirom na količine koje su pale do sada, kazao je meteorolog Zoran Vakula u emisiji Otvoreno.

Dodaje da je zima u Hrvatskoj bila iznad prosječno kišovite te da se ne nazire stabilna anticiklona koja će donijeti suho vrijeme.

- I dalje ne možemo biti mirni i opustiti se jer suše nema na vidiku. Uskoro se očekuje toplije vrijeme, ali ne i suho. Ove ekstremne situacije ne možemo poistovjetiti s klimatskim promjenama, ali to bi mogle pokazati dublje analize. Zanimljivo je da imamo proljeće koje ne odstupa u temperaturi već u količini oborina. Ovakve ekstremne oborine nemoguće su za predvidjeti pogotovo jer smo u Obrovcu i Gračacu zabilježili rekorde - rekao je Vakula.

Poplavu u Obrovcu u emisiji komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović,

- Zid koji se radio 2018. godine na temelju stogodišnjih procjena i analiza podignut je za 30 do 40 centimetara. Smatralo se da je time stvar riješena, ali je Zrmanja porasla za 40 centimetara iznad zida. Ulazimo u novo razdoblje, klima više nije ista, a posljedice koje dolaze s novom klimom su puno ozbiljnijeg karaktera - kazao je Božinović.

Bujica se slila s Velebita

Kako kaže, građane Obrovca je zadesila bujica koja se slila s Velebita i s prostora Gračaca. Između se nalazi i krško porozno zemljište, odnosno teritoriji prožet podzemnim vodama, a s druge strane je jako jugo tjeralo more prema obali.

- Sve se to sudarilo na području Obrovca. Veliki problem je bio i nečišćenje nanesenog materijala koji se mora uklanjati. Te procedure se moraju ubrzati pogotovo u ovakvim uvjetima kad klimatske promjene ne čekaju. Danas smo o tome razgovarali s predstavnicima Hrvatskih voda. Moraju se tražiti brza rješenja. Najvažnije je zaštiti živote ljudi i imovinu - naglasio je Božinović.

Generalni direktor Zoran Đuroković dodaje da je protjecajni profil rijeke veći što je nanesenog materijala u koritu manje. Uklanjanje tog materijala pomaže protočnosti i smanjuje mogućnost poplava.

- Postupci uklanjanja materijala traže izradu određenih studija koje predugo traju - istaknuo je Đuroković dodajući da je projekt izrade sustava obrane od poplava u Hrvatskoj Kostajnici u tijeku.

- Građani Kostajnice će dobiti šetnicu, kvalitetnu vizuru, ali i kvalitetnu zaštitu obrane od poplava. Bit će napravljene montažne i demontažne brane. Nasip će biti dugačak 500 metara, a u njega je uloženo okvirno 4 milijuna eura, značajni dio je financiran iz europskih sredstava - kazao je Đuroković.

Naglašava da se prilikom izrade nasipa i sustava obrane uvijek uzima visina najvišeg zabilježenog vodostaja, a primjerice, u Karlovcu na izgradnji napisa Kupe nasip je podignut i za 15 posto više od najvišeg vodostaj zbog velike mogućnosti pojave ovakvih ekstrema.

Postavili više od 50.000 vreća pijeska

Župan sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak ističe da je postavljeno više od 50.000 vreća pijeska.

- Našu županije katastrofe ne zaobilaze. U prosincu su napravljeni temelji obrane od poplava koji nam danas koriste. U Kostajnici smo od rujna imali šest obrana od poplave. Na našem području Hrvatske vode su aktive te su radovi u Hrvatskoj Kostajnici u tijeku. Nažalost, trenutno je postavljena armatura, ali izvođače sprječavaju upravo ovakvi vremenski uvjeti i visoki vodostaj Une da radove na nasipu nastave. Do kraja godine građani Kostajnice bi trebali imati najmoderniji sustav obrane od poplava.

Području karlovačke županije također prijete poplave. Vodostaj Korane je tijekom nekoliko sati narastao za 40 centimetara, a Mrežnica se prelila.

- Kod nas također bilježimo rekordne vodostaje. Očekujemo da će noćas porasti i vodostaj Kupe. Naše iskustvo borbe od poplava traje od 2010. godine. Na području županije imamo nekoliko kuća koje su poplavljene i pet puta. Ugroza je ponajviše u Karlovcu i Ogulinu. Ozaljski kraj se prepumpava. Sve naše lijepe rijeke su opterećene i ugrožavaju područje cijele županije - naglasila je županica karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin.

Očekuje se gradnja nasipa kod Karlovca

Kako kaže, ova Vlada je prepoznala problem karlovačke županije te se očekuje gradnja 50 kilometara nasipa.

- Od 70-ih očekujemo da se sustav izgradi. Kanal Kupa-Kupa izgrađen je 70-ih, ali još uvijek radi sa samo 30 posto svog kapaciteta - dodaje.

Načelnik stožera civilne zaštite Obrovca Slobodan Jurjević se nada da je najgore prošlo.

- Zrmanja je pala s 302 centimetra na 243. Stanje trenutno nije zabrinjavajuće tek je ostalo 20 centimetara vode na najnižem dijelu grada. Sve službe su i dalje na terenu - kazao je Jurjević.

