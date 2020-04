Vakula najavio kišu, jak vjetar, grmljavinu, snijeg, olujno jugo

O iznimno visokoj temperaturi zraka ove nedjelje, kada uspoređujemo ostale 12. dane travnja, svjedoči i podatak kako je ovaj Uskrs od 1949. godine, od kada postoje meteorološka mjerenja u većini Hrvatske, tek 28. tako kasni Uskrs u godini, a najviša temperatura zraka je pri vrhu liste najviših.

Nije rekordna kao u većini krajeva za Uskrs 2000. godine, ali tada je Uskrs bio 23. travnja - drugi najkasniji u godini od 1949. godine. No, nije ni znatno niža - u Osijeku, primjerice najviša temperatura zraka ovogodišnjeg Uskrsa bila je 6. najviša od 1949. godine, u Kninu i Rijeci 3., a u Splitu uz 24,0 °C i Zagrebu uz 25,9 °C čak 2. najviša, piše Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a.

Foto: Marko Dimić/PIXSELL Ovo rijetko, ponegdje, kao primjerice u Kninu, Rijeci i Splitu čak i rekordno iznadprosječno toplo razdoblje u ovom dijelu godine nastavit će se i na blagdanski ponedjeljak, ali u mnogim krajevima očekuje se južina - u mnogim krajevima čak i olujni udari jugopazapadnjaka i juga, a i oblaka će biti znatno više nego tijekom Uskrsa.

U utorak pak dolazi dugonajavljivana promjena Pad temperature zraka, većinom i kiše, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice će biti i snijega - u gorju sigurno, i to ne samo Gorskoga kotara i Like, nego i u sjevernijem i južnijem brdovitom području, uz mjestimičan tanji snježni pokrivač, a nakratko je snijeg moguć i u nekim nizinama, uglavnom središnje Hrvatske. I vjetar će mnogima prouzročiti nevolje - i to prolazno jak, gdjegod vjerojatno na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni u kopnenom području, te još jača bura na Jadranu, posebice sjevernom, najavljuje Vakula u svojoj prognozi.

Foto: PIXSELL Već do kraja utorka, na jugu Hrvatske u noći na srijedu slijedi razvedravanje, ponegdje i slabljenje vjetra, ali i moguće nevolje poljoprivrednicima, jer će u srijedu ujutro u kontinentalnom području biti velika vjerojatnost mjestimičnog mraza. Premda će uz ponovno stabilno i pretežno sunčano vrijeme temperatura zraka od srijede opet rasti, sasvim bez opasnosti od mraza posvuda neće biti ni u četvrtak, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije vjerojatno i petak.

I dok taj mjestimičan mraz i snijeg u ovo doba godine nisu pozitivne strane ove promjene vremena, barem malo kiše vjerojatno će dobro doći mnogima, ne samo poljoprivrednicima, nego i vatrogascima koji se već danima bore s požarima u Dalmaciji.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Detaljniju prognozu po područjima za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U ponedjeljak još većinom suho i iznadprosječno toplo, uz južinu

"U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj najviša temperatura biti podjednaka ili malo viša nego u nedjelju, a jutro će svakako biti toplije. No povremeno će biti više oblaka, pogotovo u drugom dijelu dana, a zapuhat će umjeren jugozapadnjak s jakim udarima.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadnjak, zbog kojeg će jutro biti toplije od nedjeljnog. Najviša dnevna temperatura pak malo niža, između 22 i 24 °C. U noći na utorak brza i jaka promjena vremena.

Na zapadu zemlje umjereno do znatno oblačno i uglavnom suho, a u drugom dijelu noći na utorak stiže kiša. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu jugo. Najniža temperatura od 4 °C po kotlinama gorske Hrvatska do 14 uz more, a najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho bit će i u Dalmaciji, a jugo će jačati na umjereno i jako. More u jačanju umjereno valovito. Zbog juga i oblaka najviša temperatura će biti malo niža nego na Uskrs, a najniža će biti između 12 i 16 °C, u unutrašnjosti Dalmacije od 5 do 10 °C.

Na jugu Hrvatske djelomice sunčano, prijepodne i pretežno. Zapuhat će umjereno i jako jugo, uz većinom umjereno valovito more. Jutarnja temperatura podjednaka nedjeljnoj, a dnevna uglavnom između 19 i 22 °C."

U utorak velika promjena, a od srijede opet stabilnije...

"U prvom dijelu utorka u unutrašnjosti pretežno oblačno s kišom koja će uz zahladnjenje u gorju prijeći u susnježicu i snijeg, a mjestimice je velika vjerojatnost i snježnog pokrivača. Susnježice nakratko može biti i u nižim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske. Prolazno će zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar. U drugom dijelu utorka prestanak oborina i sa zapada razvedravanje, pa je u srijedu ujutro moguć mraz. U nastavku tjedna pretežno sunčano i danju ponovo toplije.

Na Jadranu u utorak kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, a prema kraju dana razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu. Jugo će okrenuti na umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, s kojom će temperatura biti u padu. Od srijede sunčano, bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Dnevna temperatura ponovno u porastu, a jutarnja će biti niža.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

