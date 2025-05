Vakula najavio red sunca i red kiše za danas, a u srijedu stiže novo ozbiljno nevrijeme i tuča

Meteorolog Zoran Vakula u prognozi HTV-a najavio je kako nas u utorak čeka promjenjivo proljetno vrijeme, s kišom koja je moguća već od jutra, dok će najčešći i najintenzivniji pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su navečer na zapadu Istre i udaljenijim otocima.

Prevladavat će jugo, povremeno umjereno, a jutarnja temperatura zraka bit će do 16 °C, u gorju 6 do 9 °C, a poslijepodnevna uglavnom između 19 i 22 °C.

U Dalmaciji malo toplije i oblačnije nego u ponedjeljak, ali do večeri vjerojatno tek rijetko malo kiše. Puhat će često umjereno jugo, uglavnom prema otvorenome i jako, pa će more biti malo do umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske još i poslijepodne manje valovito i vjetrovito, ali tijekom dana sve oblačnije, uz temperaturu zraka ujutro od 12 do 16 °C, poslijepodne oko 23 °C.

A u nastavku tjedna čeka nas manje toplo na Jadranu, ali će jutra zbog juga biti toplija. Jugo će pak biti jako, a ponegdje i olujno, dok je na sjevernom dijelu prolazno umjerena i jaka bura i tramontana.

Uz promjenjivu naoblaku svakodnevno će biti pljuskova i grmljavine koji su mjestimice i vrlo izraženi.

U unutrašnjosti će također biti nestabilno i uz češću i obilniju kišu te pljuskove, koji mogu biti obilniji s grmljavinom i tučom. Do četvrtka nas čeka razmjerno toplo, a u petak uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar svježije.