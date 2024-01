Vakula najavio: U petak južina i naoblačenje, a onda zahlađenje i snijeg. Evo što nas očekuje...

Iako je mnoge diljem zemlje u četvrtak obradovalo toplo i sunčano vrijeme, najavljuje se velika promjena vremena pa se do nedjelje očekuje zahlađenje i zimski uvjeti.

Srednja najviša temperatura prošlih dvadesetak dana u mnogim je mjestima bila visoka kao nikad u znanoj povijesti mjerenja ovog dijela godine, a u južnijim krajevima sve do subote pa čak i nedjelje očekuje se južina i nastavak za ovo doba godine neuobičajeno dugog i toplog razdoblja nakon kojeg će uslijediti snijeg i bura, zbog kojeg su stručnjaci DHMZ-a objavili i posebno priopćenje, kaže Zoran Vakula za HRT.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Danijel Galić, Šimun Bućan i Petra Perkov

U petak na istoku Hrvatske očekuje se još dosta sunčanih sati, ujutro ponegdje magla, popodne sve više oblaka. Uz tiho ili uglavnom slab jugoistočnjak jutarnja temperatura zraka bit će od 0 do 3 °C, a poslijepodnevna oko 12 °C. Podjednako iznadprosječno toplo i u oblačnijoj, ali do noći na subotu uglavnom suhoj središnjoj Hrvatskoj, uz mjestimice umjeren jugozapadnjak.

Još izraženija južina u gorju i na sjevernom Jadranu, osobito tijekom oblačnijeg i kišovitijeg poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C, uz more od 8 do 11 °C, a poslijepodnevna oko 14 °C, u gorju između 9 i 12 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također razmjerno toplo, ali i vjetrovito, uz sve jaču južinu i valovitije more te uz sve više oblaka, poslijepodne i sve češću kišu. Na jugu Hrvatske kiša će do večeri uglavnom izostati, ali ne i često jako jugo s olujnim udarima, uz koje će više sunčanih sati biti prijepodne.

Kiša se u petak očekuje uglavnom na Jadranu i uz njega, a za vikend kišovitije, vjetrovitije, u nedjelju i hladnije vrijeme, uz snijeg već u noći u gorju, pa od nedjeljnog poslijepodneva i ne samo u mnogim nizinama unutrašnjosti, nego i gdjegod uz more, osobito sjevernog Jadrana, gdje će najprije zapuhati jaka i olujna bura, lokalno čak i orkanska.

Vrijeme će se stabilizirati prema sredini sljedećeg tjedna i biti će manje vjetrovito, ali razmjerno hladno, u mnogim kopnenim krajevima i uz cjelodnevne temperaturne minuse, kojih će u noći i ujutro vrlo vjerojatno biti i gdjegod na Jadranu. Prema prognozi zima kao da tek počinje.

U subotu se najavljuje oblačnije i kišovitije vrijeme, ali bi temperature i dalje mogle biti iznadprosječno visoke za doba godine. Početkom nedjelje u kopnenom području slijedi osjetno zahladnjenje i snijeg, već ujutro u gorju, poslijepodne i u mnogim nizinama. Dodatnom osjećaju hladnoće pridonijet će i često umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Novi tjedan donosi još hladnoće, te će vrijeme biti još većinom oblačno, uz povremeni mjestimični snijeg.

Ponedjeljak na Jadranu mogao bi biti djelomice sunčan, ali vrijeme još nestabilno. Na sjevernom dijelu zemlje očekuje se da će ponegdje biti snijega nošenog olujnom, na udare i orkanskom burom, koja će onemogućavati normalno prometovanje.

