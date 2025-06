Vakula najavio veliku promjenu u lipnju u odnosu na svibanj. Pogledajte što nas čeka

Svibanj je u većem dijelu Hrvatske bio prosječno topao ili čak hladniji od klimatološkog prosjeka, no to će se promijeniti u lipnju i dolaskom ljeta, piše Zoran Vakula. Prema najnovijim sezonskim i mjesečnim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, već prvi tjedan lipnja trebao bi biti najtopliji dio mjeseca s manjkom oborina u gotovo cijeloj zemlji.

Ljudi na kontinentu moraju se pripremiti na nove sparne i vruće dane, a na Jadranu će more donekle ublažavati vrućinu iako se njegova temperatura penje iznad 20 stupnjeva. Dugoročne prognoze upućuju na to da ćemo ove godine imati još jedno iznadprosječno toplo ljeto. To znači da će građani diljem Hrvatske, a posebno u kontinentalnom dijelu, često osjećati neugodu zbog visokih dnevnih temperatura i sparine, dok će UV indeks tijekom većine dana biti visok, što zahtijeva dodatni oprez pri boravku na otvorenom, piše Vakula.

I u srpnju se očekuju visoke temperature, a dugoročne prognoze za sada nagovještaju sušno i stabilno vrijeme. Ipak, moguć je poneki lokalni pljusak, ali bez ekstremnih količina kiše kao u ožujku i travnju ove godine.

- Stoga nam se valja pripremiti za "Još jedno iznadprosječno toplo ljeto", kako su najnoviju sezonsku prognozu nazvali stručnjaci DHMZ-a.

Uostalom, vjerojatnost barem malo toplijeg ljeta od prosječnoga diljem Hrvatske veća je od 80 %, a za jesen je vjerojatnost pozitivnog odstupanja ipak manja, od 60 do 80 posto. Barem prema trenutačnim izračunima - napisao je Vakula.