Proljeće je i službeno tu, po svim kalendarima, ali vrijeme ovih dana je daleko od proljetnog. HRT-ov meteorolog Zoran Vakula za Večernji list kaže da nije ni prvi ni zadnji put da će ovako biti.

- Nakon jednog od hladnijih razdoblja sredine ožujka, ponegdje na Jadranu čak i među desetak najhladnijih u znanoj povijesti mjerenja, u ovome tjednu - ponegdje već od srijede, te osobito od petka - slijedi zatopljenje pa će svi željni temperature više od 15 °C ponovno doći na svoje – rekao je.

Srednja temperatura zraka bit će u sljedećim mjesecima oko višegodišnjeg prosjeka ili čak i viša, ali Vakula kaže da valja očekivati i hladnija razdoblja, no ne može ih se pouzdano prognozirati.

Govoreći o proljeću, kaže da nema povećane vjerojatnosti da bi znatnije odstupali od prosjeka, ni sezonski, ni mjesečno. No, to ne znači da poplave neće biti moguće ponegdje i pojašnjava da to nije moguće dugoročno prognozirati.

Iako mnogima smeta ovakav hladni ulazak u proljeće, Vakula podsjeća da je veljača u dijelovima države bila rekordno topla, a misli kako će ovaj ožujak po srednjoj temperaturi na kraju biti u prosjeku, a prosječan očekuje i travanj i svibanj.