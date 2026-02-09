Obavijesti

Nakon masovnih prosvjeda

Val uhićenja u Iranu: Privedeni poznati kritičari vlasti

Piše HINA,
Foto: Reuters

Iran je uhitio nekoliko istaknutih političara otprilike mjesec dana nakon masovnih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, izvijestili su u ponedjeljak iranski mediji

Uhićena je Azar Mansouri, čelnica reformističke stranke, s još nekoliko političara, navode mediji. Novinska agencija Mizan, povezana s pravosuđem, potvrdila je uhićenje četvero političara, ali ih nije imenovala. Mizan piše da su političari optuženi za poticanje i širenje lažnih narativa.

Mediji prenose da je među pritvorenima i Ebrahim Asgharsadeh, poznati političar i otvoreni kritičar tvrdokornog iranskog vodstva, nekoć zastupnik i član gradskog vijeća Teherana.

Uhićen je i Mohsen Aminzadeh, bivši zamjenik ministra vanjskih poslova pod bivšim predsjednikom Mohamadom Hatamijem te osnivač reformističke stranke.

Krajem prosinca izbili su prosvjedi zbog produbljivanja ekonomske krize u Iranu, a brzo su eskalirali u nacionalne demonstracije protiv autoritarne vlasti u zemlji.

Sigurnosne snage su na vrhuncu nemira ubile tisuće prosvjednika 8. i 9. siječnja, rekle su skupine za ljudska prava.

Iranske vlasti to odbacuju i tvrde da su "plaćenici" zakletih neprijatelja Sjedinjenih Država i Izraela proveli terorističke napade. 

Nekoliko istaknutih novinara i reformističkih političara javno je kritiziralo službenu verziju događaja, izlažući se mogućim pravnim postupcima.

