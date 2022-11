Vanđelić na Antikorupcijskom vijeću: 'Ne vjerujem da je uopće postojala ponuda za otkup Ine'

Damir Vanđelić na Antikorupcijskom vijeću progovorio je o zatvaranju sisačke rafinerije.

- 11. prosinca 2017. NO je dobio od Ministarstva dopis da je to protiv interesima Hrvatske. No, već 21. kolovoza bez znanja, barem mene, a vjerujem i drugih kolega, potpisan je Memorandum između Ine i Janafa u kojem je supotpis ministra Ćorića. Memorandum je ključan za transport nafte u rafinerije Mola u Mađarskoj i Slovačkoj, a onda posljedično i za gašenje rafinerije - istaknuo je pročitavši rečenicu iz Memoranduma za koju je istaknuo da je nevjerojatna.

- Ina će uložiti maksimalne napore da poveća transport prema Mađarskoj, Slovačkoj, posebno prema rafinerijama Mol grupe. To je suluda rečenica, po Zakonu o trgovačkim društvima, tko god to potpisuje ne radi u interesu društva Ina, osim ako je Mol to platio - istaknuo je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nastavio je kako godinu kasnije dolazi do iznenadnog preokreta te da Vlada postavlja suprotno mišljenje oko Siska.

- 12. prosinca 2018. na sjednici NO raspravljalo se o poslovnim planovima u kojima se, između ostalog, predviđalo zatvaranje sisačke rafinerije. Mi hrvatski članovi smo burno reagirali i rekli da se nećemo složiti jer je to protivno ugovorima, interesu RH, energetskoj strategiji, Zakonu o energiji... Izašli smo van na telefonske konzultacije. Dobili smo odgovor da ćemo putem maila dobiti suglasnost i dobili smo odgovor da možemo glasati za takav prijedlog. Smatrali smo da je razlog za to kao dio procesa otkupa Ine koji je Vlada tada još zagovarala - poručio je.

Istaknuo je kako je jako puno nelogičnosti oko Siska. Iako smatra da rafinerija Sisak jest problematična i da joj poslovanje padalo od 2009., ali da ju nije trebalo zatvoriti nego modernizirati.

Pa se osvrnuo na otkup Ine i vraćanje u hrvatske ruke što je premijer obećao na Badnjak 2016.

- Ponuda za otkup Ine - po mojim spoznajama i reakcijama Hanfe, i onome što je sama Ina objavljivala, koja kaže da Ina nema informacija, osim javno dostupnih, da postoji ponuda za preuzimanje. Ne vjerujem da je uopće postojala ta ponuda. Dakle sama Uprava Ine je, to je javno objavljeno na burzi, rekla da nema informacija da postoji ponuda za preuzimanje - rekao je.

2019., dodao je, oni kao članovi NO napravili su samostalno materijal oko otkupa Ine.

- Na traženje premijera Plenkovića poslao sam ga ministru Ćoriću uz argument da ga ne dajemo u javnost - rekao je.

Vlada je donijela još nekoliko odluka koje je smatrao čudnima i spornima, rekao je Vanđelić. Jedna od njih je kad se uvela naplata poreza na unutrašnju potrošnju. Vanđelić je istaknuo kako je nadzorom 2014. utvrđeno da Ina nije platila 230 milijuna kuna poreza i da niz ugovora o koncesijama nije bilo potpisano.

- Tako je Ina bila prisiljena platiti 328 milijuna kuna 2015., ali se odustalo od te naplate 2019. i smatram da je Ina povećala svoju vrijednost za oko milijardu kuna, a to znači da je Mol kao dioničar beneficirao 500 milijuna kuna - rekao je.

Nakon toga, dodao je, Vlada je Uredbom oprostila stotine milijuna kuna o retrogradnom popustu za protekle godine za plaćanje naknade za ne dodavanje aditiva za smanjenje emisija CO2.

- Zašto smanjujemo prihode Državnog proračuna dok su nam ljudi siromašni, spavaju u kontejneru, kopaju po smeću - pita se.

Ina je bez due dilligencea, što je isto problematično za Vanđelića, potpisala sporazum o otkupu udjela od Mola OMV Slovenija, istaknuo je, baš kao što je arapski šeik bez toga otkupio udio Sberbanka, a čemu se sad premijer čudi.

Osvrnuo se i na aferu tešku milijardu kuna u kojoj je glavni protagonist Damir Škugor, sada bivši direktor sektora prirodnog plina.

- Škugor je 2007. napravio sličnu štetu za Inu reda 20-40 milijuna eura i unatoč tome promoviran je na razinu četiri, pri čemu se smjenjuju osobe za koje sam čuo da su bile veće kvalitete od njega - rekao je.

Bez da kontrolni mehanizmi to provjere, ova prevara se nije mogla dogoditi, kaže.

- Postoje ozbiljni sustavi kontrole, NO nadzire poslovanje društva, a vođenje društva se ne može prenijeti na NO. NO je primao izvješća Uprave i NO je imao zadatak kontrolirati ih, da bi to radio, koristio je tijela koja su predviđena zakonom i internim aktima. To je prvo revizijski odbor. Moj savjet vam je da pozovete na saslušanje i njih. Drugo je unutarnja revizija. I treće vanjska revizija, tvrtka koja ima 312.000 zaposlenih i to nije neka naivna tvrtka kojoj bi ovakav veliki događaj mogao proći ispod radara. Uprava ima svoje kontrolne sustave - rekao je istaknuvši kako je Škugor imao svog nadređenog te nadređenog od nadređenog.

- Vjerojatno je i financijama morao pokazati te ugovore, sigurno je imao upite od kontrolinga, a sigurno i od službe sigurnosti. Dakle, počinjena prevara u Ini nije mogla proći neopaženo. Pitanje je tko je mogao djelovati na to da se ona zatomi - naglasio je.

Istaknuo je kako je plinara Istočna Slavonija, kroz koju je počinjena prevara, to trebala primijetiti.

- To društvo se nikad u ovih sedam, osam godina nije pojavilo u izvješćima koje je došlo na NO niti i u jednom javnom izvještaju. Plinara Istočna Slavonija je komotno mogla zadržati milijardu kuna i Slavonci su se barem 10 godina mogli grijati besplatno - rekao je.

Zastupnica Centra Dalija Orešković upitala ga je tko je točno posao mail u kojem se daje suglasnost da se prihvati prijedlog na NO o sisačkoj rafineriji, a kojem su se oni kao hrvatski članovi protivili, Vanđelić je istaknuo da ga je poslao tadašnji ministar Tomislav Ćorić.

- U dijelu HDZ-a sam imao veliku podršku za ovo što sam vam govorio. I dan danas dobivam poruke ljude iz HDZ-a kojima se sve ovo gadi - poručio je.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto mu je poručila kako je sisačka rafinerija zatvorena dok je on bio predsjednik NO-a.

- Trudio sam se raditi apsolutno zakonito. 2016. smo uskladili interne akte Ine s trgovačkim društvima i nisam nikad prihvaćao pritiske ni obećanja. Ja sam vam objasnio kontekst u kojem je donesena odluka o zatvaranju rafinerije Sisak, smatram da nije sukladna međudioničkom ugovoru ni Zakonu o energiji ni energetskoj strategiji. Ali dobili smo dopis od predstavnika Vlade, koji je, pretpostavljam, bio u koordinaciji jer inače taj ne bi bio nagrađen avansiranjem u HNB. Ja saslušam svoju Vladu, imam povjerenje u nju - tada je Vlada rekla da je to interes RH i ja sam tako postupio - rekao je Vanđelić.

Što bi se dogodilo da su hrvatski članovi NO oglušili na taj dopis Ćorića da se ipak glasa o odluci kojom se gasi sisačka rafinerija, pitala je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić. Vanđelić je istaknuo kako se ne bi dogodilo ništa - odluka bi se svejedno provela jer Mol ima više članova u NO i Upravi.

- Sisak bi i dalje bio zatvoren jer dodatak međudioničkom ugovoru, dakle onom dokumentu za koji mnogi ljudi pa sad i predsjednik Vrhovnog suda smatraju da ga treba proglasiti ništetnim, daje Molu kao strateškom partneru prevladavajući utjecaj kako u NO putem pet od devet članova, tako i u Upravi, s time da predsjednik Uprave ima dvostruko pravo glasa. I što god mi napravili, nismo mogli napraviti ništa, mogli smo se jedino buniti, a to bunjenje je zaustavljeno s tim što smo dobili smjernicu da je to u interesu RH - rekao je Vanđelić.

Najčitaniji članci