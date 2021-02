Nakon dugotrajnih pregovora koje je vodio direktno s Andrejom Plenkovićem, Damir Vanđelić je ipak prelomio: ne ide u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. To nam je potvrđeno iz izvora bliskih Vanđeliću. Ponuđeno mu je da bude nezavisni kandidat uz potporu HDZ-a kako bi stranka ozbiljnije napala politički Zagreb.

Vanđelić je bivši menadžer Adrisa, predsjednik Nadzornog odbora Ine, čovjek koji je prošao rat i logore, pa su ga vidjeli kao svojevrsni antipod Milanu Bandiću. Trenutačno vodi Fond za obnovu Zagreba, ali i ostalih mjesta pogođenih potresom.

No, kako saznajemo, nekoliko je razloga zbog kojih došlo do puknuća u razgovorima.

- Vanđelić je tražio i prekid suradnje sa svima koji imaju kaznene prijave – kaže nam sugovornik upućen u pregovore.

To uključuje i Milana Bandića s kojim su u koaliciji, ali i one u vlastitim redovima HDZ-a čiji teret nije htio nositi u Zagrebu. Zatim, tu je dodatno i veliki teret što obnova Zagreba još nije počela. Trebao bi prvo to odraditi kao referencu. I na kraju, Vanđelić nije bio siguran kako bi ga prihvatila zagrebačka organizacija HDZ-a koja je trenutačno u koaliciji s Bandićem. A čini se da i on nema povjerenja u njih. Svoje razloge će Vanđelić objaviti i na tiskovnoj sutra ujutro.

Kako stvari stoje, kandidat HDZ-a će biti onda mladi liječnik Mislav Herman koji je nedavno postao i predsjednik Gradske skupštine Zagreba i čelnik zagrebačkog HDZ-a. Ljudi Milana Bandića su nam već ranije rekli da u toj opciji on vjeruje da tada ulazi u drugi krug protiv Tomislava Tomaševića iz Možemo. A onda računa na pobjedu, baš zahvaljujući biračima HDZ-a i tihom potporom te stranke kako bi ostali na vlasti u Zagrebu u koaliciji s Bandićem.

Oko cijele priče stigle su i neslužbene informacije iz HDZ-a.

"Ništa od navedenog o nekakvim uvjetovanjima gospodina Vanđelića nije istina. Bespredmetno je tvrditi da bi gospodin Vanđelić uopće postavljao bilo kakve uvjete HDZ-u vezane za lokalne izbore. Uloga gospodina Vanđelića je vođenje Fonda za obnovu nakon potresa te o operativnim aktivnostima daje obavijesti članovima Vlade. Sve ostalo su medijske spekulacije. HDZ ide na izbore u Zagrebu s namjerom da pobijedi, kao što je i pobijedio u sve četiri zagrebačke izborne jedinice na parlamentarnim izborima. HDZ će na vrijeme predstaviti svog kandidata i tim za Zagreb."