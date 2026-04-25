Vaniček-Fila upozorava: 'Lažne AI naslovnice prijetnja su novinarima i demokraciji'

Na godišnjoj konferenciji kampanje Vijeća Europe “Novinari su važni”, održanoj 23. i 24. travnja u Kišinjevu u Moldaviji, u središtu rasprave bila je zaštita novinara i obrana kvalitetnog novinarstva. Pod nazivom “Obrana istine: Sveobuhvatni pristupi sigurnosti novinara i kvalitetnom novinarstvu”, skup je okupio predstavnike vlasti, medijske i pravne stručnjake, novinare te branitelje ljudskih prava iz više zemalja.

Glavna tema bila je kako zaštititi novinare od prijetnji, pritisaka i napada te kako očuvati profesionalno i neovisno novinarstvo kao jedan od temelja demokracije. Poseban naglasak stavljen je na ulogu etičkog novinarstva u borbi protiv manipulacija, polarizacije i nasilja.

Na poziv Vijeća Europe sudjelovala je i hrvatska nacionalna koordinatorica kampanje te članica Vijeća za medije Jasna Vaniček-Fila, koja je predstavila aktivnosti koje Hrvatska provodi kroz kampanju, ali i kroz Nacionalni plan razvoja kulture i medija.

Istaknula je važnost jačanja provedbe protokola za zaštitu novinara tijekom izvještavanja s javnih događanja, kao i kod kaznenih djela počinjenih na njihovu štetu. Te aktivnosti zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske kroz edukacije i izravnu suradnju s redakcijama.

Kao važan iskorak izdvojen je i prijedlog hrvatskog anti-SLAPP zakona, koji je trenutačno u saborskoj proceduri. Zakon predviđa kazne do 20 tisuća eura za zlonamjerne tužbe protiv osoba uključenih u javno djelovanje, među kojima su često upravo novinari i mediji.

Vaniček-Fila upozorila je i na sve češći problem lažnih naslovnica i izmišljenih vijesti koje se šire društvenim mrežama kao plaćeni oglasi, često uz AI-generirane fotografije i uznemirujući sadržaj. Takvi oglasi nerijetko dosežu stotine tisuća pregleda i ozbiljno narušavaju povjerenje u medije.

- Događa se to konstantno, a jedan od posljednjih primjera je bila lažno konstruirana naslovnica jednog hrvatskog dnevnog lista na društvenim mrežama s posve izmišljenim i uznemirujućim umjetnom inteligencijom generiranim fotografijama i tekstom o poznatoj novinarki. Znamo da je u cijeloj Europskoj uniji na snazi Uredba o digitalnim uslugama, poznatija kao DSA, koja jasno poručuje, što je nezakonito u stvarnom svijetu, nezakonito je i na internetu - kazala je Vaniček-Fila.

Dodala je kako nije lako ukloniti takav sadržaj, a i kad se ukloni pritužbama digitalnoj platformi, sadržaj postane nevidljiv te se postavlja pitanje tko će za njega odgovarati.

Naglasila je kako je riječ o ozbiljnoj prijetnji sigurnosti novinara, ali i cijelom društvu jer se lažni sadržaji često predstavljaju kao vjerodostojne informacije. Sudionici konferencije složili su se da je jačanje medijske pismenosti ključno za obranu profesionalnog novinarstva.

Tijekom konferencije predstavljen je i novi dio kampanje Novinari su važni, uključivanje mladih. Cilj je angažirati mlade ljude kao informirane građane u preventivnim naporima. Prvi korak bit će pokretanje projekta Mladi u suočavanju s diskriminacijom - zašto su novinari važni, koji će se provoditi u suradnji s Odjelom za mlade Vijeća Europe u nadolazećem monegaškom predsjedanju Odborom ministara Vijeća Europe.

Inicijativa ima za cilj osnažiti mlade ljude da razumiju i adresiraju poveznice između dezinformacija, sigurnosti novinara, slobode izražavanja i demokratske otpornosti, a uključivat će i poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata za mlade.

