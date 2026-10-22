Odbitak PDV-a iskazao je na temelju računa za kupnju nekretnine u Zagrebu, iako je, kako se sumnja, znao da PDV na tu nekretninu nije bio plaćen
Varaždinski direktor uhvaćen u prevari: Tražio povrat 31.850 eura PDV-a, a nije ga ni platio
Varaždinska policija kazneno je prijavila 51-godišnjaka zbog sumnje da je pokušao ostvariti povrat 31.850 eura PDV-a za kupnju nekretnine u Zagrebu, iako je znao da na nju taj porez prethodno nije bio plaćen, priopćila je policija u četvrtak.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 51-godišnjak u siječnju 2022. godine, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog poduzeća, u namjeri ostvarivanja povrata poreza na dodatnu vrijednost iz državnog proračuna, u prijavi PDV-a podnijetoj nadležnoj ispostavi Porezne uprave iskazao pravo na odbitak pretporeza u iznosu od oko 31 850 eura.
Pravo na odbitak pretporeza iskazao je na temelju ulaznog računa poduzeća sa sjedištem u Zagrebu za kupnju nekretnine na području Zagreba, iako je, kako se sumnja, u trenutku kupoprodaje znao da na tu nekretninu prethodno nije bio plaćen PDV.
Protiv muškarca je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu zbog sumnje na kazneno djelo utaje poreza ili carine.
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