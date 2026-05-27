EPPO razbio veliku kriminalnu mrežu u Italiji: Šteta veća od 78 milijuna eura, uhićeno 7 ljudi

U istrazi pod nazivom Nebula koju su lani pokrenuli venecijanski i zagrebački uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u utorak su u Italiji uhićeni čelnici kriminalne skupine osumnjičene da je trgujući elektroničkom robom i higijenskim proizvodima utajila preko 78 milijuna eura PDV-a. EPPO je izvijestio da su uhitili osumnjičene vođe zločinačke organizacije i njihove bliske suradnike koje je sudac trebao ispitati prije izdavanja uhidbenih naloga, kako je predviđeno nedavno izmijenjenim talijanskim Zakonom o kaznenom postupku. Dvojica osumnjičenika za koje je utvrđeno da su organizatori zadržana su u pritvoru, dok su još četiri uhićena smješteni u kućni pritvor. Druga dva osumnjičenika podvrgnuta su alternativnim preventivnim mjerama, uključujući obveze javljanja vlastima i zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Uhidbeni nalozi suca izvršeni su protiv sedam osumnjičenika otkad je osmi u međuvremenu napustio Italiju.

Istražitelji sumnjaju da je zločinačka organizacija s članovima u Hrvatskoj i Italiji upravljala mrežom poduzeća koja su od talijanskih trgovaca na veliko kupovala higijenske i kućanske proizvode izuzete od PDV-a prije nego što su ih samo formalno preprodala fiktivnim tvrtkama sa sjedištem u Napulju koje su robu preprodavale bez plaćanja PDV-a.

Istragom je nadalje otkriveno da je stranim fiktivnim tvrtkama, kao i poduzećima uključenima u različite faze lanca prijevara iz Italije navodno upravljala zločinačka organizacija, objavio je EPPO.

Kako bi se prikrili tragove i ometali istrage, vjeruje se da su osumnjičenici učestalo mijenjali uključene tvrtke i registrirali ih na imena fiktivnih osoba bez stvarne imovine.

EPPO ističe i da se sve osumnjičene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže na nadležnim talijanskim i hrvatskim sudovima.