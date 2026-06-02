NIJE VODIO POSLOVNE KNJIGE

Varaždinski poduzetnik prijavljen za utaju poreza od oko 83 tisuće eura

Piše HINA,
Zbog sumnje na poreznu utaju i povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga policija je prijavila 51-godišnjeg direktora poduzeća s varaždinskog područja za kojeg se sumnja da je državni proračun oštetio za oko 83 tisuće eura.

Prema sumnjama policije, poduzetnik je tijekom 2017. i 2018. godine u poslovnoj dokumentaciji tvrtke iskazivao netočne podatke važne za utvrđivanje porezne obveze, kako bi djelomično izbjegao plaćanje poreza.

Policija navodi da nije obračunao, prijavio ni uplatio PDV u ukupnom iznosu od oko 83 tisuće eura, pri čemu je u poslovnim knjigama prikazivao isporuke dobara unutar Europske unije te na temelju toga koristio oslobođenje od plaćanja PDV-a.

Provedenim nadzorom utvrđeno je da roba nije stvarno napustila Hrvatsku niti je isporučena poduzeću u Budimpešti, navodi policija.

Također se sumnja da je osumnjičenikova tvrtka neosnovano odbijala pretporez na temelju računa hrvatskih trgovačkih društava za usluge za koje je utvrđeno da nisu bile obavljene.

Policija navodi i da osumnjičeni od 1. lipnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine nije vodio poslovne knjige koje je prema zakonu bio dužan voditi ili ih je prikrio.

Protiv 51-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, kažu u policiji.

