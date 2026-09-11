Varaždinsko tužiteljstvo žali se na presudu: 'Preblage su kazne roditeljima za smrt dviju beba'

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Varaždinu žalilo se na nepravomoćnu presudu Županijskog suda kojom su u lipnju ove godine 40-godišnjem muškarcu i 35-godišnjoj ženi izrečene kazne od po 17 godina zatvora zbog povrede prava troje djece, od kojih je dvoje preminulo, objavljeno je u petak.

Slučaj je u javnost dospio u prosincu 2024., kada su u dvorištu obiteljske kuće u Ljublju Kalničkom, u općini Ljubešćica, pronađena tijela dviju beba. Utvrđeno je da je par imao troje djece, pri čemu njihova rođenja nisu bila prijavljena.

Nepravomoćnom presudom u lipnju ove godine 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni su krivima za dva kaznena djela povrede djetetovih prava s teškom posljedicom te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Prema presudi, kaznena djela počinjena su od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine na štetu troje djece, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt.

U odnosu na treće, preživjelo maloljetno dijete utvrđena je sumnja u zapuštanje i zlostavljanje te je ono, u suradnji s Hrvatskim centrom za socijalni rad, krajem 2024. izdvojeno iz obitelji.

Za oboje okrivljenika izrečena je jedinstvena kazna od 17 godina zatvora.

Tužiteljstvo smatra da su izrečene kazne preblage te traži da im se izreknu kazne zatvora u duljem trajanju. U priopćenju objavljenom u petak navodi da se žalba odnosi na odluku o kazni Županijskog suda u Varaždinu, koji je optuženike proglasio krivima za sva kaznena djela iz optužnice.

"ŽDO u Varaždinu smatra da su kazne izrečene optuženicima preblage s obzirom na na vrstu i težinu kaznenih djela, način počinjenja, njihovu brojnost i dugotrajnost te nastupjele posljedice, predlažući izricanje kazne zatvora optuženicima u duljem trajanju”, ističe se u priopćenju.