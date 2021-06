Anđelko Stričak je rekao da je ravnatelj Opće bolnice Varaždin u petak obavijestio da na računu imaju 19 milijuna i 829 tisuća kuna i da nedostaje još 8,5 milijuna za isplatu plaća.

„Ravnatelj nas je obavijestio da mu nedostaje 8,5 milijuna kuna i otišao na godišnji pa mu poručujem da se lijepo odmori i da uživa na godišnjem, a mi ćemo danas ili sutra ovo riješiti“, izjavio je varaždinski župan dodavši da te probleme nije stvorila nova županijska vlast, ali će ih riješiti.

Stričak je rekao da se razgovara i s ministrom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te da će isplata plaća biti na vrijeme, sasvim sigurno do srijede.

Župan još jednom pozvao građane na cijepljenje

O ostanku ravnatelja Kudelića na toj poziciji Stričak je rekao da će se o tome razgovarati.

„O tome ćemo razgovarati kad se odmori, da mi dođe svjež i odmoran na razgovor“, kazao je župan.

Stričak je još jednom pozvao građane na cijepljenje.

„Do 5. lipnja je kod nas cijepljeno 35,2 posto ukupnog stanovništva, odnosno 42,6 posto odraslog stanovništva. Cilj nam je do početka turističke sezone, do početka sedmog mjeseca, doći do 50 posto, a ako premašimo, bit će odlično“, rekao je varaždinski župan.

Stričak je najavio i nastavak razgovora s gradonačelnikom Varaždina oko odvoza komunalnog otpada jer komunalno društvo Čistoća trenutno nema lokaciju za odvoz otpada iz Varaždina i još 14 gradova i općina s područja Varaždinske županije.

Varaždinski je župan najavio i produljenje roka za izradu strategije održivog razvoja, modela privatizacije i upravljanja zdravstveno-lječilišnog i turističkog kompleksa Varaždinske Toplice. Stričak je već u predizbornoj kampanji naglasio da da se ne slaže s idejom tadašnje županijske vlasti o razdvajanju bolničkog dijela od turističkog te formiranju dvije ustanove.

„Smatramo da u prvom planu moraju biti stanovnici Varaždinskih Toplica, svi korisnici Specijalne bolnice, odnosno oboljeli i oni koji dolaze na rehabilitaciju, a tek potom možemo razgovarati o dobiti i profitu“, rekao je Stričak najavivši produljenje roka za izradu strategije za još šest mjeseci.