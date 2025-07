Varljivo ljeto: U srijedu sunce i pljuskovi, a promjena tek stiže

U srijedu nas očekuje pretežno sunčano, a poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka lokalno moguća kiša i pljuskovi. Vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C, na Jadranu između 19 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C.

Za srijedu nema izdanih upozorenja niti meteo alarma zbog potencijalno opasnog vremena.

Foto: DHMZ

- U nastavku radnog dijela tjedna na kopnu barem djelomice sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Osobito u petak postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajviše u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Samo mjestimice će puhati umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Subota promjenjivija i nestabilnija, uz češće i izraženije pljuskove s grmljavinom, uz koje će u dijelu unutrašnjosti i osvježiti.

Na Jadranu će četvrtak mnogima biti najpovoljniji i najsunčaniji dan. Već u petak na sjevernom dijelu nestabilnije uz moguće mjestimične pljuskove s grmljavinom, koji su još vjerojatniji u subotu, kad su mogući i na srednjem Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, povremeno i jugo, ali uz nevere nije isključen i prolazno jači vjetar. Dani će i dalje biti vrući, a noći tople, štoviše i vrlo tople - prognozirala je za za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.