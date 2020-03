Vaso i Kovač izolirani: Ostaju u HDZ-u, neće pobjeći kod Škore

HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem nakon izbornog debakla Opcije za promjene u nedjelju, već je idući dan odlučila smijeniti Milijana Brkića s mjesta potpredsjednika Sabora i Miru Kovača s mjesta predsjednika Odbora za vanjske poslove. I dok je za Brkića odlučeno da će ga zamijeniti Ante Sanader, za Kovača se još ne zna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Primjer za neposlušne

No, sugovornici bliski njima za 24sata kažu kako bez obzira na sve oni neće prelaziti k Miroslavu Škori te da će ostati dio stranke.

- Kada se odluka izglasa oni će ostati saborski zastupnici. Nema govora o prelaženju k Škori ili nekom drugom - govori nam sugovornik blizak Opciji za promjene.

Smatra da je vrh stranke odlukom o uzimanju saborskih funkcija i Kovaču htio pokazati drugima što će im se dogoditi ako budu imali drugačije mišljenje. S druge strane, sugovornici bliski Plenkoviću kažu da nema govora o revanšizmu nego da težak poraz Kovača i Brkića govori da članovi žele jednu ustaljenu politiku kakvu provodi Plenković.

- Nakon rezultata ovih izbora nema smisla da gubitnici budu na tako visokim funkcijama jer to nije izbor članstva - kaže nam sugovornik blizak Opciji za promjene.

'Život ide dalje bez drame'

Nešto slično tome rekao je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković.

- Nije tu riječ o sankcijama, nego o posljedicama izbornih rezultata. Naši članovi i članice dali su jasnu potporu Plenkoviću i njegovom timu. Ovo su odluke koje jačaju homogenost stranke i politike koju provode Plenković i njegov tim, a protivnički tim je smatrao da taj smjer nije dobar.

Što se tiče Milijana Brkića, sugovornik blizak njemu kaže nam kako je on prihvatio poraz te da se drži one ‘život ide dalje’.

- Nije on to shvatio tako dramatično, ljudima kada ga pitaju kako je govori ‘život je sastavljen od poraza i pobjeda’. To je tako i nema tu ničeg kataklizmičkog - kaže nam sugovornik blizak Brkiću.