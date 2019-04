Vaso naljutio susjede: 'Kako to parkiraš Harley ispred zgrade?'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Milijan Brkić (HDZ) na Dan žena upisao je svoj novi motocikl Harley-Davidson u imovinsku karticu. Svoj Fat Boy parkira pred zgradom na neoznačenome mjestu, što ljuti susjede.

Oni su nam poslali fotografiju motocikla pa smo provjerili s prometnim stručnjakom jesu li u pravu, no nismo mu rekli čiji je motocikl u pitanju.

- Ovo nije parkirano po propisu, no ne bih rekao da je neki veliki prekršaj. Svi koji ne parkiraju na za to označenome mjestu nisu parkirani po propisu, no postoji još jedna stvar, a to je da ako nema označenih mjesta, onda se mora ostaviti mjesta za pješake da mogu prolaziti. U ovom slučaju bih rekao da motocikl može ometati pogled vozačima u zavoju - kaže nam prometni stručnjak Željko Marušić. No dodaje kako bi na tome mjestu trebalo označiti da se mogu parkirati motocikli pa ne bi bilo problema. U utorak smo i sami išli provjeriti gdje ostavlja svoj motocikl koji je, piše u imovinskoj kartici, platio 230.000 kuna.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Umjesto motocikla, zatekli smo njega kako u obližnjem kafiću ispija kavu s prijateljima, a potom sjeda u Opel Insigniju daruvarskih registracija. Čiji automobil vozi nije poznato jer, osim motocikla, nema u kartici prijavljeno drugo prijevozno sredstvo. Pokušali smo ga kontaktirati da provjerimo ima li i automobil te ako ima zašto nije u imovinskoj kartici. Ujedno nas je zanimalo i je li stan u kojemu živi njegov ili je u najmu, jer je na novoj adresi barem od 2017. To je, naime, vidljivo na donatorskoj listi HDZ-a jer je Brkić tu adresu naveo 2017. kada je stranci donirao 5000 kuna. Psihologinja Mirjana Krizmanić kaže da muškarci, kad ih uhvati kriza srednjih godina, ili kupuju motocikle ili nađu puno mlađe žene.

- Od oboje se može izgubiti glava. Muškarci vjeruju da će ih to pomladiti i pomladi ih, ali nakratko, a onda se duplo postaraju jer su se u kratkom vremenu izlagali prevelikim naporima - rekla je.