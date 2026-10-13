Vatikan objavio prve detalje nakon operacije pape Lava

Operacija pape Lava u utorak, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, priopćio je Vatikan. Riječ je o prvom Papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata.

Papa Lav (71) podvrgnut je zahvatu u rimskoj bolnici Gemelli radi uklanjanja malog čvora za koji je Papa u nedjelju rekao da je rano uočen tijekom nedavnog sistematskog pregleda.

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Pokretanje videa... VIDEO Vatikan kaže kako je operacija prošlo dobro | Video: 24sata/Reuters

„Zahvat je završen uspješno, u predviđenom vremenskom roku i prema planu”, stoji u kratkom priopćenju Vatikana objavljenom kasno u utorak, u kojem se ne navode dodatne pojedinosti.

Vatikan je ranije objavio da je zahvat vodio predstojnik Odjela za torakalnu kirurgiju bolnice Gemelli, profesor Stefano Margaritora.

Papa je napustio Vatikan uoči operacije nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu te je viđen kako maše sa stražnjeg sjedala crnog terenca dok je konvoj vozio oko devet kilometara sjeverno od Vatikana prema bolnici Gemelli.

Po dolasku u bolnicu, rukovao se s nekoliko dužnosnika, prošao pokraj okupljenih građana koji su mu željeli brz oporavak — od kojih su neki izvikivali „Auguri” (najbolje želje) — te ušao kroz glavni ulaz.

Prema riječima medicinskih stručnjaka, operacija bi trebala pomoći da se utvrdi je li izraslina zloćudna i kakvo je daljnje liječenje potrebno. Vatikan u večernjem priopćenju nije naveo koje su pretrage provedene na čvoru.

Iz Vatikana su naveli da se očekuje da će se Papa oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. listopada.