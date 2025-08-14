Vatra progutala servisnu halu na Krku, gorjele gume, ulja...

Intervencija je i dalje u tijeku. Gorjela je servisna sala jednog obrtnika, no situacija je sad pod kontrolom. Požar je ugašen, no još traje dogašivanje, rekao nam je kratko zapovjednik JVP Krk Goran Grubišić, nakon dojave kako gori objekt na području Valbiske na otoku Krku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 Požar na Krku | Video: čitatelj/24sata

Kako doznajemo, iz još nepoznatog razloga u četvrtak poslijepodne buknuo je požar koji je zahvatio kamionske gume, masti i ulja. To je stvorilo gust crni dim koji se nadaleko vidio i prestrašio ljude.

Nakon dovršetka intervencije, sve će osigurati policija. Detalji oko uzroka znat će tek nakon očevida protupožarnih inspektora.