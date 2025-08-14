Obavijesti

News

Komentari 0
INTERVENCIJA U TIJEKU

Vatra progutala servisnu halu na Krku, gorjele gume, ulja...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Vatra progutala servisnu halu na Krku, gorjele gume, ulja...
2

Kako doznajemo, iz još nepoznatog razloga u četvrtak poslijepodne buknuo je požar koji je zahvatio kamionske gume, masti i ulja. To je stvorilo gust crni dim koji se nadaleko vidio i prestrašio ljude

Intervencija je i dalje u tijeku. Gorjela je servisna sala jednog obrtnika, no situacija je sad pod kontrolom. Požar je ugašen, no još traje dogašivanje, rekao nam je kratko zapovjednik JVP Krk Goran Grubišić, nakon dojave kako gori objekt na području Valbiske na otoku Krku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na Krku 00:21
Požar na Krku | Video: čitatelj/24sata

Kako doznajemo, iz još nepoznatog razloga u četvrtak poslijepodne buknuo je požar koji je zahvatio kamionske gume, masti i ulja. To je stvorilo gust crni dim koji se nadaleko vidio i prestrašio ljude.

Nakon dovršetka intervencije, sve će osigurati policija. Detalji oko uzroka znat će tek nakon očevida protupožarnih inspektora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci
VUČIĆ: 'SAČUVALI SMO MIR'

FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.
Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...
1. FELJTON GALA: PREŠUĆENO UKAZANJE

Dvije godine nakon Međugorja, Gospa se ukazala u Gali, ali je sve vrlo brzo zataškano...

Stalna ukazanja Gospe u Gali imalo je šestero djece, kao i u Međugorju. Ali za razliku od vidioca u Međugorju, od kojih se nitko nije zaredio, jedna od vidjelica u Gali, Andrijana Munivrana, otišla je u samostan, u red Klarisa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025