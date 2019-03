Vatrene djevojke mogu baš sve: Ove Slavonke ničeg se ne boje

Odsad, kad se čuje vatrogasna sirena, iz kuće neće odlaziti samo naši muževi, nego i mi s njima, a jednog će dana našim putem poći i naše kćeri.

Ispričale su nam to ponosne članice novoosnovane ženske jedinice DVD-a Čaglin kraj Požege.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204917 / Žene dobile svoju vatrogasnu jedinicu u Čaglinu]

DVD Čaglin je jedno od rijetkih dobrovoljnih vatrogasnih društava u Hrvatskoj koje se može pohvaliti ženskom vatrogasnom desetinom.

- Naše su žene i do sada bile uz nas, uglavnom su to djevojke ili supruge, i od prije nekoliko dana, nakon što su položile potrebne ispite, dali smo im zasluženo mjesto u našem DVD-u. Stale su ravnopravno s nama muškima rame uz rame - rekao je Ivan Kukić, zapovjednik DVD-a Čaglin.

Tu njegovu izjavu s odobravanjem su prihvatile novopečene vatrogaskinje: Ana Pajestka (25), Marija Šutić (35), Zvjezdana Vidmar (43), Martina Tomešić (32), Slavica Lukas (42), Danijela Šišić (38), Ruža Kukuić (46), Karmela Grgurić (32) i Marija Trejtner (39).

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Svi su ponosni na vatrogaskinje

- Mi smo te koje bolje palimo, ali nerijetko i vatru moramo gasiti - rekle su novopečene “vatrene” djevojke, koje svoju zadaću uglavnom vide u edukaciji u svojim radnim sredinama, među mladima, a ako bude potrebno i da sa svojim muškima kolegama pođu u spašavanje nečijeg života ili imovine.

- Poznato je da su vatrogasci dobri ljudi, koji su uvijek spremni pomoći nekome u nevolji, ali i pravi veseljaci. Nadaleko se čuje za naše vatrogasne veselice, kojih će od sada biti više - odlučne su pripadnice vatrogasne ženske desetine.

Na svoje vatrogaskinje ponosan je Ivan Kukić, zapovjednik DVD-a Čaglin, čovjek koji je ideju utemeljenja te desetine razvijao već nekoliko godina.

- Došlo je vrijeme da našim pripadnicima nježnijeg spola, koje su u biti uvijek bile uz nas, to i formalno omogućimo, ali nakon što su prošle određenu obuku i savladale potrebne vatrogasne vještine. Sve su položile potrebne ispite. Mogu reći da su jako odgovorne u izvršavanju svojih zadaća, znam da će nama muškima biti teško da ih obuzdamo, jer teško će ih biti odgovoriti da ne idu s nama u najopasnije akcije. Vatra nije jedino ono s čime se mi borimo, toga je još puno, tako da ne sumnjam da će se one u svakom zadatku jako dobro snaći - rekao je Kukić.

Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin, i sam vatrogasni časnik, ne krije zadovoljstvo što se nakon 87 godina postojanja DVD-a Čaglin može pohvaliti ženskom vatrogasnom desetinom.

- Općina će im dati bezrezervnu podršku, stajali smo i do sada uz njih, ali od sada još više, jer zamjeriti se ženama nije baš dobro - rekao je u šali načelnik Bardač obećavši da im je prva zadaća nabaviti novu opremu za žensku vatrogasnu desetinu.

'Uvijek treba pomoći ljudima'

Sve su zaposlene. Rade u prosvjeti, zdravstvu, ugostiteljstvu i državnim tvrtkama. - Vatrogastvo smo odabrale jer volimo i smatramo da nam je svima zadaća da pomažemo onima koji su u nevolji – rekle su nam vatrene Slavonke iz Čaglina.

Njihova kolegica iz Zagreba Marija Šikić (22) otišla je korak dalje i postala zapovjednica DVD-a Črnomerec.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Drži te adrenalin, moraš biti pribran. Naučen si da ako si na intervenciji, onda si na intervenciji. Nema tad razmišljanja ni o žeđi, ni o umoru, ni o gladi. Jednostavno radiš. Stvarno to volim, sve me zanima. Od malih nogu me zanimaju i tehnika, kamioni te struja. Inače, društvo je to koje me potaknulo da se 2013. pridružim DVD-u i jednostavno mi se svidjelo – otkrila nam je Marija.

Završila je Tehničku školu “Ruđer Bošković” u Zagrebu, a već pri kraju školovanja pridružila se DVD-u. Godinu kasnije otišla je na osposobljavanje za zvanje vatrogasca i 2015. postala vatrogasac prve klase. Lani je uspješno položila za vatrogasnog dočasnika.

- Usput sam imala neke specijalnosti, kao što je spašavanja pri prometnim nesrećama, ruševinama, rad s motornom pilom i slično – dodaje nasmijana Marija, kojoj je najveća želja raditi u Javnoj vatrogasnoj postaji Zagreb. Iako ima potpunu podršku roditelja, kad im je prvi put rekla što planira raditi, bili su šokirani. Prvo što su joj rekli bilo je kud baš to. Danas, kad ide na teren, samo im pošalje poruku da neće biti dostupna i nema komplikacije.

'Morate imati karakter'

- Nikad mi nije palo na pamet da ovaj posao ne mogu raditi zato što sam žena. Idem uvijek s pomisli da ću napraviti najviše što mogu. Uvijek nas je dvoje i oslanjamo se jedno na drugo. Zlatno pravilo je da vatrogasac nikad ne ide sam – objašnjava Marija, koja o poslu govori s puno strasti. Nema poseban trening jer ima puno obaveza pa vježba kad stigne, ali još joj se nije dogodila situacija u kojoj nije reagirala dobro kao i njezini kolege. Na sebi nosi jednako tešku opremu kao i drugi te svi znaju da na nju mogu računati.

- Prije dvije godine sam istrčala vatrogasni stair challenge, i to s čeličnom bocom i nije mi bio problem - kaže Marija i dodaje kako za ovaj posao, bili muško ili žensko, morate imati karakter, inače nećete dugo izdržati.

Tema: Hrvatska