Vatreni su krenuli u Hrvatsku, ovdje pratite cijeli let brončanih

Zrakoplov Hrvatske nogometne reprezentacije iz Katra upravo je poletio po našem vremenu, dok se slijetanje očekuje iza 17 sati po našem vremenu, nakon čega Vatreni i stručni stožer reprezentacije autobusom kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje ih očekujemo oko 19 sati.

Let pratite OVDJE, a za doček svakako pripremite toplu odjeću jer bi temperatura iza 20 sati u Zagrebu mogla pasti ispod nule.

Foto: Flight Radar

Dočekat će ih vojni avioni

Nakon osvajanja srebra u Rusiji 2018., zrakoplov Croatia Airlinesa je na nižoj visini preletio centar grada Zagreba, a od ulaska u hrvatski zračni prostor zrakoplov su pratila i dva dežurna vojna zrakoplova MIG-21.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sličan scenarij očekuje Vatrene i ovaj put, pa će dio svečanog dolaska obilježiti i vojni zrakoplovi i kontrola leta koja će naše dečke pozdraviti prilikom ulaska u hrvatski zračni prostor, navodi portal Croatian Aviation.

Vatreni se vraćaju zrakoplovom Croatia Airlinesa tipa A319, registracije 9A-CTH i pod brojem leta OU8501.

Do glavnog zagrebačkog trga hrvatska nogometna reprezentacija i stručni stožer kretat će se autobusima trasom do čvora Buzin, potom Ulicom Savezne Republike Njemačke, Avenijom Dubrovnik, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Vukovarskom ulicom, Savskom cestom, a potom Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vatreni prije mjesec dana kad su sletjeli u Dohu

Vatreni su pri slijetanju u Dohu prije mjesec dana bili odjeveni u svečana odijela i s osmijesima na licu, a vjerujemo kako s broncom oko vrata imaju još više razloga za veselje kad slete.

Doček Vatrenih iz minute u minutu pratite OVDJE.

