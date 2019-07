Vatreni ušli u finale, a oni su se zaručili: Danas su muž i žena

Mandžukić je u 109. minuti zabio najvažniji gol u hrvatskoj nogometnoj povijesti, Hrvatska je bila u deliriju, Engleska na koljenima. Upravo u to vrijeme u Požegi Milan se spremao zaprositi Martu.

- I danas kad se sjetim, srce brže tuče. Obećali smo se na kružnom toku. Sjećam se nasmijanih lica prijatelja i ljudi koji su se našli na kružnom toku, čestitali su Milanu na hrabrosti da me zaprosi, a meni jer sam pristala - rekla je nasmijana Marta, danas Milanova supruga.

Zaruke na kružnom toku

- Mislio sam je zaprositi na glavnom trgu u Požegi u vrijeme zajedničkoga gledanja utakmice, no odustao sam. Znao sam da će Požega nakon pobjede, u koju sam bio uvjeren, biti blokirana navijačima. Dogovorio sam s bratićem da na kružnom toku u središtu Požege, kod glavne pošte, zaustavi promet. Kad su svi stali, pjevali su i mahali zastavama. Izašao sam iz automobila i prišao sam Marti na suvozačkim vratima - ispričao je Bičanić.

Marta je zbunjeno promatrala zbog čega joj otvara vrata i moli je da izađe.

- Stali su svi i počeli navijati. Kad je Milan stao i izašao iz auta, mislila sam da se ide pridružiti navijačima, ali je došao na moju stranu, otvorio mi je vrata i zamolio me da izađem. Pitala sam se što je. Izašla sam, a on je pred svima na kružnom toku kleknuo. Tad sam u ruci njegova bratića vidjela kutijicu. Bilo mi je jasno što će uraditi. Srce je tuklo, stavio mi je prsten i poljubio me, odjednom su svi počeli navijati za nas – rekla je Marta.

Djeca moraju sve znati

Ona i Milan obećali su da će djeci, kad budu prolazili kružnom tokom, govoriti kako su se zaručili nakon što je Hrvatska ušla u finale Svjetskog prvenstva. Godinu poslije Marta i Milan su se vjenčali.

- Sve bih ponovio bez razmišljanja jer siguran sam da sam učinio pravu stvar. Drukčije nije moglo biti. Taj će dan, kao i vjenčanje, ostati zauvijek u sjećanju - kaže mladoženja.

Da su u dobroj kondiciji, govori i podatak da se feštalo od ponedjeljka, a finale je bilo u subotu, kad je mladi par u mjesnoj crkvi u Kaptolu rekao sudbonosno “da”.

- Bilo je oko 300 ljudi, svima je bilo lijepo i svi su se dobro zabavili - kažu zaručnici.

Obećali su još nešto, a to je da će se potruditi da u njihovu kuću koju su za sebe kupili u Trenkovu kod Požege što prije dođe prinova. Ono što je počelo na kružnom toku završilo je prekrasnom svadbom. Čestitamo!