Vatrogasac sindikalist: U nekim postrojbama fali i do 40 posto ljudi, čini se da netko koči sve

Vrhunac protupožarne sezone tek je pred nama, u gašenju iz zraka trenutno možemo računati na četiri kanadera i četiri air tractora, no do 15. kolovoza trebali bi imati na raspolaganju pet kanadera i pet air tractora. Pogibija dubrovačkog vatrogasaca Gorana Komlenca (42), duboko je pogodila vatrogasnu zajednicu te u fokus javnosti još jednom stavila ove tihe i skromne heroje koji svakodnevno riskiraju vlastite živote kako bi zaštitili tuđe živote i imovinu.

S Željkom Blažinovićem, predsjednikom Sindikata vatrogasaca Grada Zagreba i Udruge profesionalnih vatrogasaca, razgovarali smo o problemima s kojima se susreću i pravima za koja se zalažu. Vrlo važna tema za vatrogasce tako je Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i složenosti poslova, kaže Blažinović.

- Tu smo došli do faze da smo pred donošenjem toga Pravilnika. Treba ga donijeti Hrvatska vatrogasna zajednica odnosno glavni vatrogasni zapovjednik. Mi smo to uskladili to, bilo je malo natezanja, ali uspjeli smo se usuglasiti o onom minimumu koji bi zadovoljavao profesionalne vatrogasce da bi mogli normalno funkcionirati u Republici Hrvatskoj - govori Blažinović pa pojašnjava o čemu se konkretno radi.

- Najprije da se klasificiraju ta radna mjesta da ne bude, da se tako izrazim, "kobasica" koja je bila prije. Prijedlog ili nacrt prijedloga je bio da se ta sistematizacija od nekakvih 35 radnih mjesta, maksimalno pojednostavi kao što je bilo i prije jer je to nekako daleko, najkorektnija priča. Zatim smo tražili da se uvrste koeficijenti u Pravilnik jer će se, nažalost, neki načelnici, gradonačelnici i ostali uloviti kompletno za taj pravilnik i neki sindikati neće moći uopće dogovoriti kolektivni ugovor. Zato smo tražili da se napravi minimum - govori Blažinović te nastavlja da se ostalo može dogovoriti s gradovima i općinama kroz kolektivne ugovore.

Kolektivni ugovor sa zagrebačkim vatrogascima Grad Zagreb trebao je potpisati do 30. lipnja. Blažinović kaže da je to, nažalost, prolongirano do daljnjega bez konkretnog objašnjenja zašto sve kasni.

- Sve je bilo dogovoreno s prošlom godinom, potpisivanje Kolektivnog ugovora zaposlenih u JVP Grada Zagreba trebao je biti do 30. lipnja, ali nitko nam se ne javlja. Takva je situacija, primjera radi, s najvećom profesionalnom vatrogasnom postrojbom u Hrvatskoj - govori Blažinović.

Na pitanje ima li u postojbama dovoljno ljudi, odgovara da ih u nekim nedostaje i do 30-40 posto. Jedna od tih postrojbi ponovno je JVP Grada Zagreba.

- Mi smo zaposlili ove godine nekakvih 38 ljudi, a otišlo nam je u mirovinu 40 ljudi. Nama konstantno fali ljudi u postrojbi. I kad zaposlimo opet ih nedostaje. I Zakon o vatrogastvu ima dosta manjkavosti, a jedna od većih manjkavosti je prije svega oko odlaska u prijevremenu mirovinu s operativnog (profesionalni vatrogasac) i neoperativnog radnog mjesta. Postoji nelogičnost koja se mora riješiti i oko koje smo u više navrata razgovarali s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. To bi Vlada RH trebala ujednačiti - kaže sindikalist, koji hvali suradnju s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, no dojma je da netko koči razgovore.

Prisjetio se i da su, krajem 90-ih, početkom 2000-ih dok je on bio voditelj interventnih vatrogasnih postrojbi s kontinenta na raspolaganju imali šest kanadera, šest air tractora i helikopter.

- Nama su te zračne snage jako važne, a situacija s njima je dosta kompleksna. Zemaljskih imamo koliko imamo i možemo gasiti onoliko koliko se može sa zemlje napraviti. Osobito kad je jak vjetar, vatrogasci na zemaljskim snagama su u jako teškim uvjetima - govori Blažinović.

