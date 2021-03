Teška prometna nesreća u kojoj je poginulo četvero, a još 11 ljudi je ozlijeđeno na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani, alarmirala je sve dežurne službe oko 4 ujutro u ponedjeljak.

U kamionu koji se prevrnuo bile su bale papira, svaka preko tonu teška. Ispod njih su bili migranti, među njima i djeca

- Ne očekujete takve scene iako smo svakakve užase vidjeli. Pokušavate uključiti razum, isključiti emocije i najbrže pomoći u izvlačenju unesrećenih. Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: 'Help, please help us. Please. I'm down here'. Bio je to jedan od šestorice unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona. Dječica osnovnoškolske dobi su bila užasnuta i neutješno su plakala - rekao je za Jutarnji čovjek koji je sudjelovao u akciji spašavanja.

- Nakon što je kamion izletio, dio ljudi ispao je iz vozila, a dio je ostao prignječen ispod teških rola papira koji se koristi za izradu tetrapaka. U kamionu su bili ljudi u dobi od tridesetak godina te dvoje djece - rekao je za Dnevnik.hr zapovjednik JVP Novska Zlatko Pješ

Do prevrtanja je došlo nešto nakon 3 sata u noći.

U 4:10 policijski službenici privremeno su zatvorili promet na sjevernoj kolničkoj traci autoceste, a potom u 5:20 i na južnoj kolničkoj traci autoceste radi mogućnosti prilaza vozilima žurnih službi i pružanja pomoći ozlijeđenim osobama.