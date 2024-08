Vatrogasci se oglasili o kćeri i supruzi HDZ-ovca koje su ih vrijeđale i nazvali 'nakazama'

Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se o ženama koje su vrijeđale vatrogasce na požarištu kod Skradina.

"Intervencije na velikim požarima otvorenog prostora koji su izbili u Dalmaciji 30. i 31. srpnja 2024. godine predstavljaju najveći napor za vatrogasni sustav u dosadašnjem dijelu protupožarne sezone. Gledajući kronološki slijed najvećih požara u ovome razdoblju, radilo se o požarima na području Kaštel Sućurca, Ićeva - Skradina, Smokovića, Tučepa (30. kolovoza) te Radašinovci – Vrana i Vrsine (31. kolovoza).

Na navedene požare su po pozivu upućene sve vatrogasne snage iz vatrogasnih zajednica županija na čijem području su izbili požari, kao i zračne snage. Veliki broj požara koji su izbili u kratkom razmaku, teški vremenski uvjeti koji su pogodovali širenju požara, velike požarne fronte i izravna ugroza objekata i stanovništva iziskivali su brzo djelovanje i angažman maksimalnog broja snaga. Tako je 30. kolovoza na navedenim požarima angažirano 600 vatrogasaca sa 188 vatrogasnih vozila, a 31. kolovoza angažirano je 610 vatrogasaca sa 184 vatrogasna vozila", pišu iz HVZ-a.

Stoga se ne slažemo s izjavama kako na ovom požaru nije bilo dovoljno snaga i tehnike, osobito ako uzmemo u obzir sve gore navedene otegotne okolnosti. Navedena intervencija je uspješno odrađena i smatramo neprikladnim komentiranje stanja na požarištu iz uske perspektive, bez uzimanja u obzir šire slike svih vatrogasnih intervencija koje su se u tom trenutku odvijale.



Također strogo osuđujemo sramotno ponašanje zabilježeno kamerama na području Skradina, a upućeno pripadnicima vatrogasne organizacije koje se naziva „nakazama“, a koji su u tom trenutku danonoćno radili i nadljudskim naporima obranili objekte bez ljudskih žrtava.



Hrvatski vatrogasci sve svoje zadatke izvršavaju po najvećim standardima struke, a vođeni humanim pozivom spremni su žrtvovati vlastito zdravlje i život u obrani građana i njihove imovine, što su do sada nebrojeno puta dokazali. I u ovome trenutku na terenu je na stotine vatrogasaca koji će tu ostati do potpune normalizacije situacije na požarištima i hvala svima, od Vlade RH, brojnih institucija do građana koji njihov trud prepoznaju i pružaju podršku u ovim izazovnim trenucima.

Podsjetimo, Dujićeva kći Anna i žena Neda urlale su u kameru RTL-a, vrijeđajući vatrogasce.

- Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doma guši, sve je napravija za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! Nakaze jedne - viče mlađa žena. Zatim je nasilno kameru okrenula na vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

- Prinosi, prinosi. Snimaj ga, snimaj i policajku onu, je*em mater - naređuje novinarima Anna Dujić i policajki govori 'dabogda crkla, nakaza glupa', dok majka poručuje da će 'netko platit za ovu odštetu'.