Tko je HDZ-ovac čija žena i kći vrište o nakazama? Poručivao je da je ovo država za kriminalce

Nakaze jedne, nakaze, nakaze, vrišti djevojka u kameru i vrijeđa vatrogasce kod Skradina. Kraj nje je druga, starija žena, jednako bijesna. Obje se unose u objektiv i urlaju. Riječ je o snimci RTL-a nastaloj kod Skradina tijekom požarišta, a u kadru su Ana i Neda Dujić, kći i supruga Nediljka Dujića, HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma.

- Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doma guši, sve je napravija za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! Nakaze jedne - viče mlađa žena. Zatim je nasilno kameru okrenula na vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

- Prinosi, prinosi. Snimaj ga, snimaj i policajku onu, je*em mater - naređuje novinarima Ana Dujić i policajki govori 'dabogda crkla, nakaza glupa', dok majka poručuje da će 'netko platit za ovu odštetu'.

Ana je zaposlenica u šibenskoj Elektri, s diplomom magistre odnosa s javnošću. Školovanje na dvogodišnjem privatnom studiju u Dubrovniku joj je, kako je pisao Šibenski.hr, platila bivša tvrtka Gradski parking Šibenik. Iz firme je otišla, pisalo se, nakon završenog studija. Bivši kolega iz HDZ-a prije nekoliko godina je optuživao Dujića za nepotizam i klijentelizam, tvrdeći da je zaposlio nećake u Vodovodu. Spomenuo je i suprugu Nedu, drugu protagonisticu snimke i njen posao u Cestama Šibenik. Dujić je optužbe nazvao dezinformacijama.

- Moja kći pakira kofere i odlazi u Irsku. Ovo je država za kriminalce. Neka se piše što se piše. Moje dijete može biti sretno samo ako kupi jednosmjernu avionsku kartu za Irsku. Odlazi jer ne želi biti talac probisvijeta koji sisaju ovu državu - gnjevno je tada govorio Dujić. Kći je očito ostala u Hrvatskoj.

Nediljko je bio dugogodišnji gradonačelnik Skradina te predsjednik HDZ-a Šibensko-kninske županije, a sada je predsjednik uprave Hrvatskih šuma. Na poziciji je naslijedio Krunoslava Jakupčića, poznatog po hapšenju u aferi Vjetroelektrane i po porukama o uhljebljivanju koje je razmjenjivao s glasnogovornikom Vlade, Markom Milićem.

Dujić je svojevremeno uvjetno osuđen na pola godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Konkretno, osuđen je jer je godinama nezakonito dobivao naknade u vrijeme dok je bio na čelu Nadzornog odbora Cesta Šibenik i član Skupštine javnog poduzeća Vodovod i odvodnja, a u optužnici je stajalo da je nezakonito pribavio 147 tisuća kuna.

Skradin je vodio čak 24 godine, i to u koaliciji sa SDSS-om, odakle se vuče još jedna priča. Pisalo se kako je asfaltirao cestu do kuće svog SDSS-ovog zamjenika, što je i sam Dujić potvrdio, ali je demantirao da zahvat ima ikakve veze s politikom.

'Nakaze' iz DVD-a Šibenik

U međuvremenu, o incidentu su se ironično oglasili iz DVD-a Šibenik:

"Nikad nikog nismo uvrijedili s ove stranice pa nećemo ni sad ove popularne dvije "gospođe".

Nakazni dan 31.07. ranom zorom obavljena smjena ljudi na požaru u Ićevo - Bratiškovci - Dubravice na terenu do daljnjeg 2 vozila 6 vatrogasaca. No kako to inače biva jedan problem nikad ne dođe sam nešto poslije 12h izbija požar u Danilo Kraljicama i izlazimo tada jedinim vozilom u domu kombijem i 4 nakaze i na terenu se priključujemo posadi Drniškog šumara kojeg i kasnije pratimo, tek što se taj požar proglasio lokaliziranim nastavljamo dalje za Radonić putem nam se pridružuje još jedna nakaza te sa 5 vatrogasaca pomažemo kolegama sa Drniškog područja, vratili smo se u dom oko 18:45h i napravili smjenu umornih nakaza u Ićevu.

Hvala svim civilima koji su na razne načine ovih dana uz nas, ako nam nečeg ne fali to je sigurno raznih napitaka, još jednom jedno veliko hvala od DVD-a Šibenik svim razumnim ljudima dobre volje", napisali su.