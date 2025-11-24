Vatrogasci spasili ženu s tornja sv. Petra: Pala pri silasku s platforme, spustili ju zip-lineom

Vatrogasci u Muenchenu spasili su ozlijeđenu ženu s crkvenog tornja spustivši je po užetu, objavili su u ponedjeljak vatrogasci.

Vatrogasci su u nedjelju bili pozvani da pomognu 35-godišnjoj ženi koja je pala silazeći s platforme na vrhu crkve sv. Petra.

Zbog težine ozljeda morala je biti spašena u horizontalnoj poziciji, pa je nisu mogli spustiti uskim stubama.

Spasioci su morali postaviti zip-line s platforme visoke 60 metara i spustili su je u košari po užetu.