Trajekt "Moli" koji se u nedjelju ujutro zapalio u Šibeniku još uvijek gori. Vatrogasci ne mogu ući u unutrašnjost zbog iznimno visoke temperature koja doseže i 800 stupnjeva

<p>- Temperatura je previsoka i zbog toga i dalje nemamo pristup žarištu. Trenutno je situacija nešto bolja nego jučer jer je već izgorio dobar dio gorivog materijala, a mi konstantno hladimo vanjsku oplatu broda. Pokušali smo nekoliko puta ući, ali temperature su previsoke, a postoji i opasnost od eksplozija boca s kisikom kojih je već bilo nekoliko - rekao nam je <strong>Volimir Milošević</strong>, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.</p><p>U utrobi broda gore putnički salon, kabine za posadu i još neke prostorije, a osim što hlade oplatu, vatrogasci su ograničili prodor vatre u brodsku strojarnicu i tako barem za sada spriječili onečišćenje mora.</p><p>Inače, trajekt "Moli", privezan je u luci šibenskog TEF-a (Tvornice elektroda i ferolegura) već dvije godine, nakon što je vlasnik, Linijska nacionalna plovidba(LNP) izgubila koncesiju.</p><p>Prve godine LNP je plaćala pristojbe Županijskoj lučkoj upravi, nakon čega su ih prestali plaćati.</p><p>LNP je brod pukašala prodati, ali bezuspješno, pa su Županijska lučka uprava i Lučka kapetanija Šibenik izdali tvrtki nalog za uklanjanje broda.</p><p>LNP to nije ispoštovala i zapušteni brod je u nedjelju ujutro planuo:</p><p>- Dogodilo se to što se dogodilo, a sada je najvažnije je da izbjegnemo ekološku katastrofu koje mislim neće biti jer se rezervoari hlade, a tvrtka Cian za sanaciju je spremna za svaki slučaj ako treba reagirati. Mi ćemo nakon svega poduzeti pravne mjere koje su potrebne, ali sada je najvažnije sanirati požar kako ne bi došlo do ekološke katastrofe, rekao nam je Željko Dulibić, ravnatelj Lučke uprave Šibensko-kninske županije.</p><p>A što je izazvalo požar pokazat će očevid koji slijedi nakon gašenja, kako su nam najavili iz PU Šibensko-kninske.</p>