Obavijesti

News

Komentari 0
NEVRIJEME POGODILO HRVATSKU

Vatrogasci tijekom noći imali više stotina intervencija

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vatrogasci tijekom noći imali više stotina intervencija
Pula: Olujno nevrijeme srušilo drvo na Giardinima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Primorsko-goransku županiju također su zahvatili obilna kiša i vjetar pa je na 51 intervenciji ispumpavanja vode te uklanjanja stabala i grana bilo angažirano 138 vatrogasaca s 54 vatrogasnih vozila

Vatrogasci su uslijed nevremena diljem Hrvatske, od Istre do Osijeka, imali 336 intervencija u kojima je sudjelovalo 369 vatrogasnih organizacija s više od tisuću vatrogasaca i 393 vatrogasnih vozila, a uglavnom su uklanjali stabla i grane s prometnica. U Zagrebu je na intervencijama kao posljedica obilne kiše i vjetra bilo angažiran 171 vatrogasac s 58 vatrogasnih vozila. Prema izvještaju Vatrogasne postaje Zagreb, ukupno su odradili 66 intervencija, a većina ih se odnosila na uklanjanje stabala i grana s kolnika i pločnika. Također su uklanjali lim i ogradu, ispumpavali vodu iz objekata i podrumskih prostora te u jednom slučaju električni stup.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je i kako je u Istarskoj županiji bilo angažirano 250 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, a odradili su 88 intervencija ispumpavanja vode te uklanjanja stabala i grana.

Primorsko-goransku županiju također su zahvatili obilna kiša i vjetar pa je na 51 intervenciji ispumpavanja vode te uklanjanja stabala i grana bilo angažirano 138 vatrogasaca s 54 vatrogasnih vozila.

DRAMATIČNE SCENE Nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija! Pogledajte fotke
Nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija! Pogledajte fotke

U Osječko-baranjskoj županiji na 11 tehničkih intervencija uklanjanja stabla i granja s prometnica i mosta bilo je angažirano 44 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila, dok su u Sisačko-moslavačkoj županiji na jednakom broju intervencija bila angažirana 33 vatrogasca s 12 vozila.

Zbog jakog nevremena i kvarova na elektroenergetskoj mreži bez struje je ostalo više od četiri tisuće korisnika u mjestima na području Našica, Donjeg Miholjca, Đakova, Erduta i u Baranji, izvijestio je osječki županijski centar 112. Dio kvarova je otklonjen tijekom noći, a preostali se još otklanjaju.

Vatrogasci su imali posla i u Varaždinskoj županiji na 12 intervencija, a sudjelovalo je 40 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025