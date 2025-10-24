Vatrogasci tijekom noći imali više stotina intervencija

Vatrogasci su uslijed nevremena diljem Hrvatske, od Istre do Osijeka, imali 336 intervencija u kojima je sudjelovalo 369 vatrogasnih organizacija s više od tisuću vatrogasaca i 393 vatrogasnih vozila, a uglavnom su uklanjali stabla i grane s prometnica. U Zagrebu je na intervencijama kao posljedica obilne kiše i vjetra bilo angažiran 171 vatrogasac s 58 vatrogasnih vozila. Prema izvještaju Vatrogasne postaje Zagreb, ukupno su odradili 66 intervencija, a većina ih se odnosila na uklanjanje stabala i grana s kolnika i pločnika. Također su uklanjali lim i ogradu, ispumpavali vodu iz objekata i podrumskih prostora te u jednom slučaju električni stup.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je i kako je u Istarskoj županiji bilo angažirano 250 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, a odradili su 88 intervencija ispumpavanja vode te uklanjanja stabala i grana.

Primorsko-goransku županiju također su zahvatili obilna kiša i vjetar pa je na 51 intervenciji ispumpavanja vode te uklanjanja stabala i grana bilo angažirano 138 vatrogasaca s 54 vatrogasnih vozila.

U Osječko-baranjskoj županiji na 11 tehničkih intervencija uklanjanja stabla i granja s prometnica i mosta bilo je angažirano 44 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila, dok su u Sisačko-moslavačkoj županiji na jednakom broju intervencija bila angažirana 33 vatrogasca s 12 vozila.

Zbog jakog nevremena i kvarova na elektroenergetskoj mreži bez struje je ostalo više od četiri tisuće korisnika u mjestima na području Našica, Donjeg Miholjca, Đakova, Erduta i u Baranji, izvijestio je osječki županijski centar 112. Dio kvarova je otklonjen tijekom noći, a preostali se još otklanjaju.

Vatrogasci su imali posla i u Varaždinskoj županiji na 12 intervencija, a sudjelovalo je 40 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila.