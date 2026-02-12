Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...

U jutrošnjoj akciji USKOK-a među uhićenima se našao i novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić, a pozornost javnosti, uz samu istragu, privlači i njegova imovina, posebno luksuzna vila u Novoj Gradiški koja se ističe kao najvrjednija nekretnina u njegovu vlasništvu.

Prema imovinskoj kartici iz 2025. godine, Grgić kao gradonačelnik prima mjesečnu plaću od 3876 eura. Dodatno ostvaruje još 1000 eura mjesečno od imovine i imovinskih prava te 15.713 eura od kapitala i primitaka na koje se ne plaća porez.

Njegova supruga zaposlena je u Pučkom otvorenom učilištu Matija Antun Relković, gdje zarađuje nešto više od 1250 eura mjesečno. Obitelj otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 1066 eura.

Grgić u Novoj Gradiški ima kuću koja je procijenjena na 199.084 eura. Riječ je o prostranom imanju s bazenom koje je javnosti postalo poznato još prije 12 godina, nakon objave Grgićeva svadbenog videa.

Na snimci se vidi kako mladenci, Vinko i Magdalena Grgić, slave na raskošnom posjedu, plešu, odmaraju se uz bazen, brčkaju noge u vodi i voze skuter, sve u vjenčanoj odjeći.

Osim te vile, Grgić je vlasnik kuće na Pagu vrijedne 132.722 eura te suvlasnik kuće u Zagrebu procijenjene na 398.168 eura. U Zagrebu je i suvlasnik dodatnih nekretnina vrijednih 1327 eura, dok je njegova supruga vlasnica još jedne kuće u Novoj Gradiški procijenjene na 150.000 eura.

Od pokretne imovine Grgić posjeduje automobil Peugeot vrijedan 13.272 eura i motocikl Vespa GTS 300 vrijedan 3981,68 eura, a prema prijavljenim podacima ima i 50.000 eura ušteđevine.