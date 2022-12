Vatrogasci ugasili požar MIG-a nakon pada: Za pilotima je tragalo 28 pripadnika HGSS-a

Na mjesto gdje se u utorak nešto prije 14 sati srušio avion MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti prvi su uz pripadnike PU virovitičko-podravske pristigli vatrogasci DVD-a Voćin i ugasili požar na zrakoplovu, a u potrazi za pilotima sudjelovalo i 28 pripadnika HGSS-a.

Prema riječima zapovjednice Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateje Fras Venus, na teren je izašao 31 vatrogasac s pet vatrogasnih vozila.

- Bili su to članovi K-9 timova i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Voćina, Slatine i Čačinaca te Javne vatrogasne postrojbe iz Slatine. Češljali smo teren na iznimno nepristupačnom terenu do kojeg se isključivo moglo stići kamionom i pješice. Jednog pilota pronašli službenici interventne policije i jedan mještanin, a vatrogasci su ga prevezli i dovezli do posade helikoptera - izjavila je zapovjednica Fras Venus.

U potrazi za pilotima sudjelovalo i 28 pripadnika HGSS-a s bespilotnom letjelicom i devet interventnih vozila, jednim zapovjednim vozilom i jednim potražnim timom s psom.

- Oba pilota su locirana u prvom satu potrage i samo mjesto pada zrakoplova. Ozlijeđeni pilot je evakuiran helikopterom i medicinski zbrinut. U dolasku je bilo još 95 pripadnika HGSS-a, 11 bespilotnih letjelica koje imaju sposobnost traganja po mraku i četiri potražna psa, a u pripravnosti su bile sve ostale stanice - izjavio je voditelj potrage Zvonimir Miler.

Na teren su bili članovi HGSS stanica Orahovica, Požega, Bjelovar i Orahovica, a u dolasku stanice Zagreb, Zlatar Bistrica, Varaždin, Čakovec, Novska, Slavonski Brod, Vinkovci i Osijek. Potraga je okončana u 16:25, nakon što su oba pilota evakuirana, a postupanje s ostacima zrakoplova preuzeo je MORH.

