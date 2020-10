Vatrogasci ugasili požar u kući pa u njoj pronašli ručnu bombu

Vatrogasci iz JVP Novska sa zgarišta u Borovcu iznosili su stvari kako požar ne bi opet buknuo. Na podu je ležala bomba, koja na sreću nije eksplodirala. Strah ih je i pomisliti što bi bilo da je bomba eksplodirala

<p>Nakon što smo ugasili vatru, tri ili četiri vatrogasca krenula su iz kuće izbacivati nagorene stvari i tako spriječiti mogući novi požar. Ono što su vidjeli među stvarima nije im bilo nimalo ugodno. Na podu je ležala bomba, koja na sreću nije eksplodirala. Jer da jest, strah me i pomisliti što bi bilo.</p><p>Navikli smo na razne situacije, ali baš da vidimo bombu ispred nogu, nije uobičajeno. I ovo je možda još jedan poziv svima da se riješe oružja, jer danas su mogli nastradati vatrogasci, a sutra bi to mogao biti netko od članova obitelji - rekao je Zlatko Pješ, zapovjednik JVP Novska nakon intervencije u mjestu Borovac kraj Novske.</p><p>Požar u obiteljskoj kući izbio je jučer nešto iza 12 sati u jednoj od prostorija. Ugasili su ga vatrogasci, pripadnici JVP Novska.</p><p>Nakon njih, na požarište su stigli pripadnici krim policije, koji su s vlasnikom kuće pretražili sve prostorije, ne bi li našli eventualno još neko eksplozivno sredstvo koje bi moglo ugroziti nekoga za vrijeme čišćenja kuće. Bombu su uklonili i ona će biti uništena na adekvatan način. Vlasnik (47) nije bio u kući dok je izbio požar, ali je bio u mjestu, svega nekoliko kuća dalje.</p><p>- Otišao sam ujutro prije osam raditi kod susjeda. U kući je bio uključen samo hladnjak i bojler. Susjedi su me pozvali i rekli da mi gori kuća, što me šokirao. Za bombu nisam znao, jer sam kuću naslijedio od pokojnog oca. Ostao sam bez jedinog doma i ne znam gdje ću večeras prespavati - rekao je vlasnik kuće.</p>