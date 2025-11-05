Obavijesti

News

Komentari 6
HEROJI SV. NEDELJE PLUS+

Vatrogasni zapovjednik među prvima stigao na požar guma: 'Takvu brzinu vatre nisam vidio'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
Vatrogasni zapovjednik među prvima stigao na požar guma: 'Takvu brzinu vatre nisam vidio'
Foto: 24sata

Golemi požar gutao je skladište u Svetoj Nedelji u utorak. Šteta je milijunska. Razgovarali smo sa šefom postrojbe koja je stigla na požarište nekoliko minuta nakon dojave

Kad smo stigli, odmah smo krenuli u unutarnju navalu, ali nakon deset minuta sve se rasplamsalo, postalo je nemoguće gasiti. U dvadeset minuta sve je gorjelo. Plamen se nemilosrdno širio, prijetilo je drugim tvrtkama. Spašavali smo okolne objekte, bilo je stresno, strah me bilo za ljude, ispričao nam je Ivan Štimac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, nakon što su vatrogasci u srijedu uspjeli staviti pod kontrolu veliki požar u Novakima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025