Golemi požar gutao je skladište u Svetoj Nedelji u utorak. Šteta je milijunska. Razgovarali smo sa šefom postrojbe koja je stigla na požarište nekoliko minuta nakon dojave
Vatrogasni zapovjednik među prvima stigao na požar guma: 'Takvu brzinu vatre nisam vidio'
Kad smo stigli, odmah smo krenuli u unutarnju navalu, ali nakon deset minuta sve se rasplamsalo, postalo je nemoguće gasiti. U dvadeset minuta sve je gorjelo. Plamen se nemilosrdno širio, prijetilo je drugim tvrtkama. Spašavali smo okolne objekte, bilo je stresno, strah me bilo za ljude, ispričao nam je Ivan Štimac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, nakon što su vatrogasci u srijedu uspjeli staviti pod kontrolu veliki požar u Novakima.
